FPÖ – Schnedlitz: Klimaschutzministerin pfeift einmal mehr auf Klimaschutz!

Gewessler soll das Flugticket aus der eigenen Tasche zahlen

Wien (OTS) - Wieder einmal war die grüne Klimaschutzministerin Gewessler alles andere als klimafreundlich unterwegs. Wie Medien berichten, flog sie gemeinsam mit Bundespräsident Van der Bellen vom slowakischen Kosice aus nach Wien zurück. „Es ist wirklich heuchlerisch, wie sich Gewessler verhält. Im Privatjet in die Emirate, jetzt mit der AUA auf einer Kurzstrecke – was kommt als Nächstes?“, fragte sich heute FPÖ-Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz.

Während die Grünen dafür bekannt seien, eine Verbots- und Sanktionspolitik zu verfolgen, nehmen sie es bei sich selber und ihren Gesinnungsfreunden offenbar nicht so eng, so Schnedlitz. Vielleicht aber hat Ministerin Gewessler ihren Flug auch als Privatperson und nicht als Klimaschutzministerin gebucht. „Wie wir in Deutschland lernen konnten, ist nichts dagegen einzuwenden, sich als Klimaschützer auf die Straße zu kleben, dann als Privatperson aber nach Thailand auf Urlaub zu fliegen“, erinnerte der FPÖ-Generalsekretär an den jüngsten Skandal in Deutschland rund um Aktivisten der "Letzten Generation". Sollte das der Fall sein, dann möge Ministerin Gewessler ihr Flugticket doch bitte aus der eigenen Tasche zahlen. Laut Online-Recherche auf der AUA-Website kostet ein Platz in der Nachmittagsmaschine der AUA von Kosice nach Wien zwischen 97,27 Euro und 218,27 Euro.

