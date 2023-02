Donau Soja: Dagmar Gollan übernimmt Geschäftsführung im Verein

Wien (OTS) - Bei der internationalen Organisation Donau Soja mit Vereinssitz in Wien gibt es ab sofort eine Geschäftsführerin. Dies wurde auf Vorschlag von Präsident Matthias Krön vom Vorstand beschlossen, da der Verein und die Zahl seiner Angestellten stark gewachsen sind. Die Geschäftsführung für den Verein Donau Soja übernimmt ab Februar 2023 Dagmar Gollan (38). Sie studierte Lebensmitteltechnologie und -wissenschaften an der Universität für Bodenkultur. Die erfahrene Expertin arbeitet seit neun Jahren für die Organisation Donau Soja und war zuletzt für die Qualitätssicherung und die Standardentwicklung bei Donau Soja zuständig. Matthias Krön (53), Gründer des Vereins, wird in seiner Rolle als Präsident künftig die Weiterentwicklung des Vereins und seiner Mission in Europa vorantreiben.

Neben zahlreichen anderen Projekten wird Donau Soja heuer auch den Welt-Sojakongress (World Soybean Research Conference) im Wiener Austria Center im Juni mitorganisieren. Dazu werden zahlreiche internationale WissenschaftlerInnen, Unternehmen und ExpertInnen aus aller Welt erwartet.

Donau Soja hat seit 2023 mehr als 50 MitarbeiterInnen. Neben dem Vereinssitz in Wien verfügt die Organisation über Büros in Novi Sad/Serbien, Kiew/Ukraine, Chișinău/Republik Moldau und eine Repräsentanz in Rumänien.

