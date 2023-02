Semesterferien-Programm auf Schloss Hof

Führungen, Kasperl- und Marionettentheater, Kreativatelier und mehr

St.Pölten (OTS) - Mit Führungen, Kasperl- und Marionettentheater, einem Kreativatelier, einem Ponytreff und vielem mehr bietet Schloss Hof während der Semesterferien von morgen, Samstag, 4., bis Sonntag, 12. Februar, ein umfangreiches Programm: So können sich kleine Künstler täglich von 12 bis 16 Uhr im Kreativatelier mit unterschiedlichen Materialien kreativ austoben und das Gebastelte auch mit nach Hause nehmen. Auf kleine Tierfans wiederum wartet täglich der Streichelzoo. Samstags und sonntags (4., 5., 11. und 12. Februar) gibt es von zudem von 13.30 bis 14.30 Uhr einen Ponytreff mit Ponyreiten bei Schönwetter und Ponypflege bei Schlechtwetter. Am Samstag, 4., und Freitag, 10. Februar, entführen überdies Zaubershows jeweils ab 11 und 14.30 Uhr in das Reich der Magie.

Am Sonntag, 5. Februar, stehen gleich drei Führungen auf dem Programm: ab 10.30 Uhr die interaktive Familienführung „Schloss Hof entdecken“, ab 13 Uhr die Kinderführung „Perücke-Fächer-Menuett“ (auch am 12. Februar) und ab 15 Uhr die neue Kinderführung „Märchen aus der Tasche“, ein interaktiver Märchenspaß mit Froschkönig, Dornröschen und Co. Am Sonntag, 5., und Dienstag, 7. Februar, ist jeweils ab 13 und 14.30 Uhr der Kasperl zu Besuch, während Roswitha Wurm am Montag, 6. Februar, ab 11 und 14.30 Uhr die interaktive Lesung „Ferien auf dem Bauernhof“ bestreitet.

Am Mittwoch, 8. Februar, führt dann das Marionettentheater in die wundersame Welt von „Drache Funki“ und zeigt ab 11 und 14.30 Uhr „Drache Funki und der Krapfenstreich“. Am Donnerstag, 9. Februar, wartet auf die Kids von 12 bis 16 Uhr ein Kreativworkshop zum Arbeiten mit Porzellan, Glas und Ton. Ein barocker Verkleidungsworkshop sorgt schließlich am Samstag, 11. Februar, von 12 bis 16 Uhr noch einmal für reichlich Spiel und Spaß.

Das Semesterferienprogramm gilt freilich nicht nur für Kinder, ihre Eltern können z. B. täglich ab 11 und 14 Uhr an Schlossführungen durch die Prunkräume und außerdem am 11. Februar ab 13.30 Uhr an der Spezialführung „Maria Theresia – Muttersein zwischen Kinderstube und Thron“ und am 12. Februar ab 13.30 Uhr an der Spezialführung „Der Barockgarten im Winter“ teilnehmen.

Nähere Informationen und das detaillierte Programm unter 02285/20000, e-mail office @ schlosshof.at und www.schlosshof.at.

