Automatisierte Zukunftskraft

Korneuburg/ Traun (OTS) - Am RWA-Logistikstandort Traun wird das neue vollautomatische Kleinteilelager feierlich eröffnet. Auf über 2.000 m² Lagerfläche finden 47.000 neue Behälterplätze in 14 Meter hohen Regalen Platz, die mittels automatisierten Robotersystemen bedient werden. Das neue Lager wurde in nur 16 Monaten Bauzeit errichtet und ist bereits seit Mitte Oktober 2022 in Betrieb.

„Das vollautomatisierte Lager ist Ausdruck für die Innovationsbereitschaft, Leistungsfähigkeit und Zukunftsorientierung der RWA. Wir haben rund 10 Millionen Euro in den digitalen Ausbau unserer Logistik- und Lagerinfrastruktur für Haus & Garten, Baustoffe und Energie in Traun investiert. Dadurch kann auch in Zukunft eine rasche und flächendeckende Versorgung aller Lagerhaus-Genossenschaften und ihrer Kund:innen gewährleistet werden“ , so RWA-Generaldirektor, Reinhard Wolf.

Digitaler Meilenstein

Das neue Lager ist nicht der erste digitale Meilenstein in Traun. So wurden in den vergangenen Jahren bereits verschiedenste Hintergrund-Prozesse digitalisiert und automatisiert, angefangen vom Bestellsystem über die Verladung bis hin zur Rechnungslegung.

Ingrid Peraus, Geschäftsführerin des RWA-Logistikstandortes Traun, und der zuständige Vorstandsdirektor Stefan Mayerhofer, freuen sich über positive Ergebnisse seit Inbetriebnahme des neuen Lagers: „Durch die Automatisierung entfallen zusätzliche Fahrtwege für die Ein- und Auslagerung, da die Ware direkt zum Kommissionierplatz kommt. Dies ermöglicht eine Optimierung der Kundenbelieferung, vor allem bei Online-Bestellungen über lagerhaus.at“ , so die beiden Logistikexperten.

Logistische Schlagkraft in Oberösterreich

Traun ist der zentrale Logistik-Hub für den RWA-Bereich Haus & Garten. Von hier aus werden wöchentlich rund 900 Standorte in Österreich, Italien und Deutschland beliefert. Auf einer Gesamtfläche von ca. 70.000 m² werden über 17.000 Artikel aus den Bereichen Haus & Garten, Baustoffe, Energie, aber auch landwirtschaftlicher Fachbedarf und Produkte für den Lagerhaus Onlineshop gelagert und umgeschlagen. Pro Jahr werden mehr als fünf Millionen Picks kommissioniert und versendet. Das KLT hat insgesamt rund 75 Mitarbeiter:innen und macht einen Jahresumsatz von mehr als 130 Millionen Euro.

Statement Landeshauptmann Mag. Thomas Stelzer: „Als dynamischer Industrie- und Wirtschaftsstandort müssen wir gerade in herausfordernden Zeiten laufend daran arbeiten, besser zu werden. Wir wollen im Wettbewerb der Standorte bei den ersten dabei sein. Als Land Oberösterreich begleiten wir die heimischen Unternehmen mit dem Zukunftsfonds und investieren genau dort, wo sich die Zukunft entscheidet. Ab dem heurigen Jahr stehen in den verschiedenen Ressorts jährlich insgesamt rund 200 Mio. Euro für Investitionen in die Bereiche erneuerbare Energien, Bildung und vor allem auch in die digitale Transformation zur Verfügung. Diese Investition der RWA ist gerade vor diesem Hintergrund ein starkes und deshalb umso wertvolleres Bekenntnis zum Standort Oberösterreich."

Über RWA Raiffeisen Ware Austria: Die RWA ist als Produzent, Dienstleister und Händler in den Geschäftsfeldern Agrar, Technik, Energie, Baustoffe und Haus & Garten tätig. Als Dachorganisation der Lagerhaus-Genossenschaften in Österreich erbringt die RWA für diese ein umfassendes Leistungsangebot in den erwähnten Bereichen. Darüber hinaus betreibt die RWA eine Vielzahl an Beteiligungen und Tochterunternehmen im Inland und in ausgewählten osteuropäischen Ländern. Durch die strategische Allianz mit der BayWa ist die RWA in ein international agierendes Großunternehmen eingebunden.

Über Lagerhaus: Lagerhaus ist die Dachmarke der rund 80 eigenständigen und regionalen Genossenschaften im Eigentum landwirtschaftlicher Mitglieder mit mehr als 1.000 Standorten und rund 13.000 Mitarbeiter:innen. Das Lagerhaus ist seit mehr als 100 Jahren Nahversorger und Wirtschaftspartner im ländlichen Raum.

