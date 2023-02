Brahms-Sonaten am 4.2. im Bezirksmuseum Floridsdorf

Wien (OTS) - Kompositionen des bedeutenden Tondichters Johannes Brahms (1833 – 1897) erklingen am Samstag, 4. Februar, bei der ersten Veranstaltung der Konzert-Reihe „Transdanube 2023“. Im Festsaal im Bezirksmuseum Floridsdorf (21., Prager Straße 33, „Mautner Schlössl“) spielen der Violinist Florian Zwiauer und der Pianist Gregor Urban. Der Abend fängt um 19.30 Uhr an. Wer die 3 Brahms-Sonaten hören möchte, erwirbt ab 19.00 Uhr an der Kasse eine Eintrittskarte um 15 Euro. Ermäßigter Preis für Studierende: 10 Euro. Erteilung von Auskünften zum Zyklus „Transdanube 2023“ per E-Mail: musik.urban@drei.at.

Informationen über vielfältige Kultur-Termine im Bezirksmuseum Floridsdorf fordern Interessierte beim ehrenamtlich agierenden Leiter, Ferdinand Lesmeister, unter der Telefonnummer 0664/55 66 973 an. Zuschriften an den musikkundigen Bezirkshistoriker via E-Mail: bm1210@bezirksmuseum.at.





Allgemeine Informationen:

Geigenvirtuose Florian Zwiauer: www.florianzwiauer.com/home.php

Pianist Gregor Urban (MUK): https://muk.ac.at/studienangebot/lehrende/details/gregor-urban.html

Bezirksmuseum Floridsdorf: www.bezirksmuseum.at

Kulturelle Projekte im 21. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/floridsdorf/



