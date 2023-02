Mit einem VHS-Kurs in den Frühling starten!

Am 13. Februar starten die Wiener Volkshochschulen mit Tausenden Kursen ins Frühjahrssemester. Eine Rabatt-Aktion bietet minus 10 Prozent.

Wien (OTS) - „Weiterbildung ist nicht nur für den Beruf sinnvoll, sondern stärkt Menschen in allen Lebensbereichen. Uns ist wichtig, den Wiener*innen gerade in Zeiten hoher Inflation leistbare Kurse anzubieten, mit denen sie ihre Kompetenzen erweitern, neue Chancen erhalten und Freude am Lernen finden können“, betont Herbert Schweiger, Geschäftsführer der Wiener Volkshochschulen.

Wer also auf der Suche nach einem neuen Hobby ist, der eigenen Gesundheit Gutes tun oder neue Menschen über ein gemeinsames Interesse kennenlernen möchte, ist an der VHS richtig. Am 13. Februar starten wieder Tausende Kurse. Die Angebotspalette bietet für alle Bildungsinteressierten und jede Altersgruppe Möglichkeiten, gemeinsam Neues zu erfahren und sich weiterzuentwickeln.

Bewegung, Sprachen und Kreativität

Gesundheits- und Bewegungskurse an der VHS wirken als echter Motivationsturbo, um fit und beweglich zu bleiben. Die VHS bietet für alle Fitnesslevel das Richtige: Yoga, Dance Fitness, Rückenfit, Selbstverteidigung, Eltern-Kind-Turnen, Aerobic oder Ballett sind nur einige Beispiele des bunten Programms.

Eine neue Sprache zu lernen hält geistig auf Trab und lässt den nächsten Urlaub gedanklich näher rücken. Die Wiener Volkshochschulen sind mit rund 50 unterrichteten Sprachen die größte Sprachschule der Stadt und bieten neben Spanisch, Business Englisch oder Italienisch für die Reise auch seltener nachgefragte Sprachen wie Hindi oder Suaheli als praktische Online-Kurse.

Kreativität wird an der VHS ebenfalls großgeschrieben: Wienweit gibt es ein umfangreiches Kursangebot, das von Malerei über Fotografie bis hin zu Kunsthandwerk reicht. Die Kunst VHS ist darüber hinaus die europaweit einzige, auf Kunst spezialisierte VHS.

Beruflich Weiterkommen

Im Frühjahrssemester starten viele Weiterbildungen, die Fähigkeiten für den Beruf ausbauen: von Projektmanagement bis hin zu Sprechtechnik.

Wer keine Matura hat, aber studieren und sich beruflich weiterentwickeln möchte, startet mit dem zweiten Bildungsweg durch: An der VHS gibt es anerkannte Lehrgänge für die Studienberechtigungs- oder Berufsreifeprüfung, mit denen sich neue Türen öffnen. Der Pflichtschulabschluss kann sogar kostenlos nachgeholt werden.

Rabatt sichern und Kurse buchen

Die VHS bietet dieses Semester ein besonderes Zuckerl: eine Rabatt-Aktion, mit der Bildungsinteressierte bares Geld sparen können. Wer Teil 1 und Teil 2 eines VHS-Kurses gemeinsam bucht, erhält 10 Prozent Rabatt auf den zweiten Kursteil (ausgenommen Lehrgänge und Einzelunterricht). Weitere Infos und das gesamte Programm gibt es unter www.vhs.at

