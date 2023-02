Wiener Gesundheitspreis 2023 „Gesunde Kindheit“ – JETZT für Medienpreis einreichen!

Drei Medienpreise ausgeschrieben – Stadtrat Peter Hacker und Wiener Gesundheitsförderung – WiG laden zum Mitmachen ein

Wien (OTS) - Die Wiener Gesundheitsförderung - WiG schreibt auch heuer wieder den Wiener Gesundheitspreis aus, welcher drei Medienpreise für herausragende journalistische Beiträge zum Jahresschwerpunkt „Gesunde Kindheit“ vorsieht. „Die Förderung von Gesundheitskompetenzen bei Kindern ist im privaten Umfeld genauso wichtig wie in Kindergärten und Schulen. Journalistinnen und Journalisten leisten einen wichtigen Beitrag zur Bewusstseinsbildung, den wir mit diesem Preis wertschätzen wollen“, betonen Peter Hacker, Stadtrat für Soziales, Gesundheit und Sport und Dennis Beck, Geschäftsführer der Wiener Gesundheitsförderung – WiG, anlässlich der Ausschreibung des Wiener Gesundheitspreises 2023.

Eingereicht werden können Beiträge zum Jahresschwerpunkt „Gesunde Kindheit“, die zwischen dem 1. Jänner 2022 und dem Ende der Einreichfrist, 31. März 2023, in österreichischen Print- oder elektronischen Medien publiziert wurden. Vorrausetzung ist, dass sich die Berichte, Reportagen oder Features mit dem Thema „Gesunde Kindheit““ auseinandersetzen und auf einem umfassenden Gesundheitsbegriff basieren.

Alle wichtigen Informationen zu den mit je 500 Euro dotierten drei Medienpreisen im Rahmen des Wiener Gesundheitspreises 2023 sowie die Unterlagen für die bis 31. März 2023 mögliche Einreichung sind unter wig.or.at abrufbar. Neben den drei Medienpreisen für herausragende journalistische Beiträge zum Jahresschwerpunkt wird der Wiener Gesundheitspreis in den bewährten Kategorien „Gesund in Grätzel und Bezirk“ sowie „Gesund in Einrichtungen/Organisationen“ und für innovative Ideen und Projekte mit dem Fokus auf den Jahresschwerpunkt vergeben. Verliehen wird der Wiener Gesundheitspreis am 19. September 2023 im Rahmen der Wiener Gesundheitsförderungskonferenz im Wiener Rathaus.

