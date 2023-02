APG verstärkt Planungsteam mit Expert:innen aus Deutschland

APG hat im Jänner 2023 eine Betriebstätte in Dortmund eröffnet.

Wien (OTS) - Insgesamt sieben Expert:innen werden von hier aus künftig gemeinsam mit den Kolleg:innen aus Österreich die Planung und den Ausbau der Stromnetzinfrastruktur der APG für die versorgungssichere Energiewende Österreichs mit vorantreiben. „Mit dem Aufbau dieser Betriebseinheit in Deutschland haben wir Veränderungen am Markt genutzt und top Expertise und Know-How in unser Unternehmen geholt. Wenn es um Mitarbeiter mit hoher technischer Qualifikation geht, muss man flexibel sein – denn sie sind rar gesät am Markt“, erklärt Unternehmenssprecher Christoph Schuh. APG investiert 2023 insgesamt 490 Millionen Euro in den Um- und Ausbau der Strominfrastruktur in Österreich. Bis 2032 werden insgesamt 3,5 Milliarden Euro investiert, die zum Gelingen der Energiewende, zur Festigung der nachhaltigen Versorgungssicherheit und der Absicherung des Wirtschafts- und Lebensstandards in Österreich beitragen werden.

Der aktuelle Netzentwicklungsplan von APG sieht 46 Netzausbauprojekte, rund 240 Trassenkilometer neue Stromleitungen im Übertragungsnetz, rund 110 km Umstellungen bestehender Leitungen auf höhere Spannungsebenen, rund 290 km Generalerneuerungen von Leitungen, 20 neue Umspannwerke bis 2030 zur Verstärkung der Anbindungen der Verteilernetze und als neue Einspeisepunkte für erneuerbare Energie, sowie Ausbauten und Erneuerungen bestehender Umspannwerke, rund 50 neue Umspanner (Transformatoren) mit einer Gesamtleistung von rund 18.000 MVA für die Kupplung der Netzebenen vor.

Über Austrian Power Grid (APG)

Als unabhängiger Übertragungsnetzanbieter verantwortet Austrian Power Grid (APG) die sichere Stromversorgung Österreichs. Mit unserer leistungsstarken und digitalen Strominfrastruktur, sowie der Anwendung von State-of-the-art-Technologien integrieren wir die erneuerbaren Energien, sind Plattform für den Strommarkt, schaffen Zugang zu preisgünstigem Strom für Österreichs Konsument:innen und bilden so die Basis für einen versorgungssicheren sowie zukunftsfähigen Wirtschafts- und Lebensstandort. Das APG-Netz erstreckt sich auf einer Trassenlänge von etwa 3.400 km, welches das Unternehmen mit einem Team von rund 733 Spezialist:innen betreibt, instand hält und laufend den steigenden Anforderungen der Elektrifizierung von Gesellschaft, Wirtschaft und Industrie anpasst. Auch 2022 lag die Versorgungssicherheit, dank der engagierten Mitarbeiter:Innen, bei 99,99 Prozent und somit im weltweiten Spitzenfeld. Unsere Investitionen in Höhe von 490 Millionen Euro 2023 (2022: 370 Mio. Euro) sind Wirtschaftsmotor und wesentlicher Baustein für die Erreichung der Klima- und Energieziele Österreichs. Insgesamt wird APG bis 2032 rund 3,5 Milliarden Euro in den Netzaus- und Umbau investieren. Das sind rund 19 Prozent der insgesamt 18 Milliarden Euro, die die E-Wirtschaft in den kommenden zehn Jahren in die Netzinfrastruktur investieren wird.

