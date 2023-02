Bis zu 50 Zentimeter Neuschnee im Mostviertel

Räum- und Streueinsätze im Gange

St. Pölten (OTS) - Die Fahrbahnen der Landesstraßen B und L in Niederösterreich präsentieren sich heute überwiegend salznass bis matschig, in den höheren Lagen muss mit gestreuten Schneefahrbahnen gerechnet werden. Die erforderlichen Räum- und Streueinsätze sind im Gange.

Kettenpflicht besteht für alle Fahrzeuge auf der L 4188 und der L 4189 im Bereich Hohe Wand und auf der B 71 über den Zellerrain. Fahrzeuge müssen Schneeketten ab 3,5 Tonnen anlegen auf der B 21 über den Ochsattel, das Gscheid und den Rohrersattel, der B 20 über den Annaberg und den Josefsberg, der B 23 über den Lahnsattel, der L 5217 zwischen Morigraben und Kirchberg bis Lilienfeld, der L 72 am Mühlbacher Berg von der Kreuzung mit der L 8304 bis Steinbach, der L 7283 im Bereich Dorfstetten, der L 5226 zwischen Plankenstein und Weißenbach, der B 25 über den Grubberg und der L 134 zwischen Gutenstein und Schwarzau im Gebirge. Fahrzeuge ab 7,5 Tonnen müssen auf der L 175 von Trattenbach bis zur Landesgrenze Schneeketten anlegen. Auf der B 21 über das Gscheid und auf der B 23 über den Lahnsattel besteht überdies ein Fahrverbot für Sattelkraftfahrzeuge. Gesperrt aufgrund von Lawinengefahr ist die L 98 von Kripp ab Kilometer 10,5 bis St. Georgen/Reith.

Im Raum Neunkirchen, Ottenschlag, Allentsteig kommt es abschnittsweise zu leichten Schneeverwehungen. Die Temperaturen beliefen sich heute am Morgen von -2 Grad, die in Aspang, Krems und Ottenschlag gemessen wurden, und +2 Grad in Eggenburg, Mödling, Amstetten und Korneuburg. Die Neuschneemengen betragen im Waldviertel (Persenbeug) und im Industrieviertel (Neunkirchen) jeweils bis zu 15 Zentimeter, im Weinviertel (Eggenburg) bis zu 2 Zentimeter und im Mostviertel (Waidhofen/Ybbs) bis zu 50 Zentimeter.

Nähere Informationen beim Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst unter 02742/9005-60268 und E-Mail winterdienststelle @ noel.gv.at.

