FPÖ – Haider: „Gewesslers Agitation gegen sinnvolles Wolfsmanagement ist völlige ideologische Verblendung“

Nach katastrophaler Energiepolitik nächster Anschlag auf österreichische Interessen

Wien (OTS) - „Offensichtlich ist es der grünen Ministerin Gewessler ein besonderes Anliegen andauernd gegen österreichische Interessen zu agitieren“, kritisierte heute der freiheitliche Europaparlamentarier Mag. Roman Haider die Agitation von Gewessler gegen ein sinnvolles, realitätsnahes Wolfsmanagement scharf.

Gewessler hatte sich in einem Brief an die EU-Kommission gegen eine Änderung des Schutzstatus des Wolfes stark gemacht. Angesichts einer großen Zunahme der Wolfspopulation in Europa und damit einhergehend vermehrter Probleme insbesondere zahlreicher Risse von Weidetieren hat das Europaparlament im November eine Resolution zur Überarbeitung des Schutzstatus des Wolfes verabschiedet. Damit solle ein zukunftsorientiertes Wolfsmanagement weiterhin ein gedeihliches Nebeneinander von Wild- und Nutztieren sowie Menschen ermöglichen. „In Frau Gewessler verquerer und realitätsferner Ideologie zählen aber die hunderten von Wölfen gerissenen Nutztiere offensichtlich nichts“, so Haider, der auf eine Verdoppelung der Wolfsrisse von 330 auf 680 in den Jahren 2020 auf 2021 verwiest. Der Vorstoß von Ministerin Gewessler sei eine direkte Bedrohung der heimischen Alm- und Weidewirtschaft. „Aus ideologischer Verblendung heraus möchte Frau Gewessler Jahrtausende alte Kulturräume in den Alpen vernichten“, erklärte Haider. Der Schutz von Bauern und ihren Nutztieren zähle für Gewessler offensichtlich nichts.

„Leider muss man diese andauernden Rundumschläge Gewesslers gegen heimische Interessen inzwischen bereits als notorisch bezeichnen. Gewessler hat sowohl bei der Energiepolitik als auch beim Umweltschutz vollkommen versagt“, betonte Haider.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at