AVISO: Gratispunsch gegen Profitwalzer

LINKS-Kundgebung zwischen Oper und Albertina am 16. Februar ab 20 Uhr

Wien (OTS) - Während die Reichen von der Krise profitieren und ausgelassen mit Politiker*innen feiern, schenkt LINKS gratis Punsch aus und fordert dringend notwendige Vermögenssteuern. Anna Svec, Sprecherin von LINKS dazu: „Auf dem Opernball tanzen die Millionen auf zwei Beinen und amüsieren sich, während die große Mehrheit der Menschen sich plagt, Miete, Essen und Energie bezahlen zu können. Gegen die groteske Opernballdekadenz sind wir auf der Straße und sagen: euren ungerechten Reichtum lassen wir nicht ungestört tanzen!“

Sidal Keskin, Bezirksrät*in von LINKS in Ottakring, und seit Jänner ebenfalls Sprecher*in von LINKS, ergänzt augenzwinkernd: „Bei uns heißt es nicht ‚Punsch FOR the Rich‘ sondern ‚Punsch the Rich‘. Kommt vorbei und wärmt euch mit uns gegen die soziale Kälte, die vom Opernball ausstrahlt"



