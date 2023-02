7.2., 10 Uhr: Online-Pressekonferenz zu One Billion Rising Vienna 2023

Für ein Ende der Gewalt an Frauen und Mädchen: One Billion Rising Vienna 2023 am 14. Februar - mit Performance „BLANK“

Wien (OTS) - Die Lage der Frauen in Ländern wie Iran, Afghanistan, Ukraine ist unerträglich. Auch in Österreich wird immer noch nicht genug unternommen, um Gewalt und Femizide nachhaltig zu reduzieren. Über den weltweiten politischen Rechtsruck wird das Selbstbestimmungsrecht der Frau immer mehr gefährdet. Zusätzlich wird trotz der schon unübersehbaren menschengemachten Klimaveränderungen durch Macht- und Profitgier unser Planet immer weiter devastiert, was auch verstärkt auf Frauen negative Auswirkungen hat. All dies sind die Gründe, weshalb One Billion Rising Austria beschlossen hat, dieses Jahr mit der Performance B L A N K ein radikal künstlerisches Zeiches zu setzen.

„One Billion Rising zeigt immer wieder auf, dass Gewalt gegen Frauen nach wie vor allgegenwärtig ist. Gewalt gegen Frauen darf niemals als Kavaliersdelikt gesehen werden. Der Schutz des Lebens von Frauen und ihrer Gesundheit muss in der Politik oberste Priorität einnehmen“, sagt Klaudia Frieben, Vorsitzende des Österreichischen Frauenrings.

One Billion Rising ist eine globale, getanzte, künstlerische Kampagne für ein Ende der Gewalt an Frauen und Mädchen, um Empowerment, Bewusstseinsbildung und Sensibilisierungarbeit zur Gewaltprävention voranzutreiben.

Wir laden zur Online-Pressekonferenz am 7.2. um 10 Uhr, organisiert vom Presseclub Concordia!

Sprecherinnen:

Corinne Eckenstein, Dschungel Wien

Dr.in Ewa Ernst-Dziedzic, Nationalratsabgeordnete der Grünen

und Mitbegründerin von OBRA

Klaudia Frieben, Österreichischer Frauenring

Negár Javadimand

Aiko Kazuko Kurosaki, OBRA

DSA.in Rosa Logar, MA, WILPF

Der Link zur PK wird bei Anmeldung unter: office@1billionrising.at zugeschickt.

Am 14.2. im Parlament:

10 JAHRE OBRA – Internationale Solidarität

15:00 - 16:30 Uhr im Historischen Sitzungssaal im Parlament

Anmeldung erforderlich: katrin.fallmann@gruene.at

One Billion Rising Vienna: Dienstag, 14.02.2023, 17:30 Uhr, Platz der Menschenrechte, Mariahilfer Straße 1, 1070 Wien

Rückfragen & Kontakt:

office @ 1billionrising.at



Klaudia Frieben, Vorsitzende des Österreichischen Frauenrings

office @ frauenring.at

Tel. 0664/6145800