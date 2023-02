RFTE ruft zur Reevaluierung des FH-Entwicklungs- und Finanzierungsplans auf

Der Rat für Forschung und Technologieentwicklung hat in einer Stellungnahme seine Position zum Fachhochschulentwicklungs- und Finanzierungsplan an das BMBWF übermittelt.

Wien (OTS) - In den 30 Jahren ihres Bestehens haben sich Österreichs Fachhochschulen zu einem starken Standbein der österreichischen Forschungs- und Hochschullandschaft entwickelt. Heute sind sie essenzielle Träger in der Ausbildung von kompetenten Absolvent:innen und erfolgreiche, regional eingebettete Forschungseinrichtungen, deren Forschungsvolumen an zahlreichen Standorten massiv wächst.

Daher steht der RFTE dem radikalen hochschulpolitischen Richtungswechsel in der Finanzierung zusätzlicher FH-Studienplätze äußert kritisch gegenüber und mahnt eine Reevaluierung des geplanten Ausbaustopps ein. Weiters erachtet der Rat eine Reform der Akkreditierung von Studiengängen notwendig, um rasch und flexibel auf Entwicklungen und Bedarfe in der Arbeitswelt reagieren zu können. Auch müsse der steigende Bedarf an Forschungspersonal – insbesondere für den Einsatz in der Lehre – durch eine stabile, nachhaltige Finanzierungslinie gesichert werden.

