TIROLER TAGESZEITUNG "Leitartikel" Ausgabe vom Freitag, 3. Februar 2023, von Anita Heubacher: "Zeitenwende der anderen Art"

"Leitartikel" Ausgabe vom Freitag, 3. Februar 2023, von Anita Heubacher: "Zeitenwende der anderen Art"

Innsbruck (OTS) - Wieso sollten Frauen mehr Stunden pro Woche arbeiten? Um dann doch weniger zu verdienen als ihre männlichen Kollegen? Vielleicht kommt der Ausbau der Kinderbetreuung zu spät, weil sich Leistung immer weniger lohnt.





Ende vorigen Jahres sorgte Arbeits- und Wirtschaftsminister Martin Kocher für Empörung, weil er meinte, wenn Frauen in Teilzeit nur ein paar Stunden mehr arbeiten würden, wäre der Arbeitskräftemangel behoben. Das AMS Tirol rechnet ähnlich, zieht aber Teilzeit arbeitende Männer mit in die Berechnung ein und relativiert diese Statistik. Viele Teilzeit-Arbeitende würden gerne mehr arbeiten, könnten aber ob der fehlenden Kinderbetreuungsplätze nicht.

Warum sollten Frauen Lust und Laune haben, mehr zu arbeiten, wenn die Bedingungen am Arbeitsmarkt nicht dieselben sind wie für ihre männlichen Kollegen? Natürlich gibt es Kollektivverträge, weitaus mehr wiegen jedoch Karriereförderung innerhalb der Unternehmen und nicht unterbrochene Berufskarrieren. Und während Männer die in ihrer beruflichen Laufbahn ohne Unterbrechung schmieden können, bleiben viele Frauen in den produktivsten Zeiten zu Hause. Das liegt daran, dass in Österreich sehr lange sehr wenig getan wurde, um Kinderbetreuung nicht zum Karrierekiller zu machen. Es entsprach der geistigen Haltung und es hatte in vielen Branchen den angenehmen Nebeneffekt für Männer, dass die Konkurrenz ausgedünnt, sprich halbiert wurde. So kommt es, dass Frauen beispielsweise an den Universitäten Männer überholt haben, aber in den Chefetagen weit abgeschlagen bleiben.

Nicht nur das Zitat von Martin Kocher kann man als zynisch werten, sondern auch den Vorstoß der Industriellenvereinigung und der Wirtschaftskammer. Jetzt, wo gar nichts mehr geht, weil Arbeitskräfte fehlen, setzt man sich für den Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung ein.

Besser spät als nie, könnte man sagen und gleichzeitig die Frage aufwerfen, ob es nicht schon zu spät ist. Denn wozu mehr Stunden arbeiten, wenn sich Leistung nicht mehr lohnt? Österreich ist nicht nur ein konservatives Land, wo sich Rollenbilder festgefressen haben, sondern auch eines, wo Arbeit weitaus stärker besteuert wird als Vermögen. Sogar mit lebenslangem Vollzeit-Arbeiten geht sich das Häuschen im Grünen, wenn das noch das Ziel sein sollte, nicht aus. Den Grundstein für Vermögen legt nicht Arbeit, sondern die Schenkung oder ein Erbe.

Das haben Frauen und Männer inhaliert, auch deren Teilzeitquote steigt. Bei den jungen Frauen kommt dazu, dass sie gesehen haben, wie sich ihre Mütter abgeplagt haben, um Arbeit und Beruf zu verbinden. Die Jungen sehen auch, ob sich der Einsatz lohnt, und werden wohl entsprechend entscheiden.

