LyondellBasell nähert sich zügig seinem globalen Ziel für 2030 in Bezug auf Strom aus erneuerbaren Energien

Rotterdam, Niederlande und Houston (ots/PRNewswire) - LyondellBasell gab heute bekannt, dass es die ersten beiden europäischen Stromabnahmeverträge über Strom aus erneuerbaren Energien und zwei zusätzliche Stromabnahmeverträge in den Vereinigten Staaten unterzeichnet hat. Die kombinierten zusätzlichen Verträge machen insgesamt etwa 560 Megawatt (MW) an Kapazität für erneuerbare Energien aus. LyondellBasell hat nun acht Stromabnahmeverträge unterzeichnet und mehr als die Hälfte seines Ziels für das Jahr 2030 erreicht, das darin besteht, mindestens 50 Prozent des globalen Stroms aus erneuerbaren Quellen zu beschaffen. Diese Stromabnahmeverträge werden jährlich mehr als 2,6 Millionen Megawattstunden (MWh) Strom aus erneuerbaren Energien erzeugen und die Emissionen von LyondellBasell im Rahmen von Scope 2 um fast eine Million Tonnen CO2-Emissionen reduzieren, was den Emissionen entspricht, die mit dem jährlichen Stromverbrauch von mehr als 370.000 Haushalten einhergehen.

„Die Dekarbonisierung der Stromversorgung durch den Kauf von erneuerbarer Elektrizität ist entscheidend, um LyondellBasells Netto-Null-Treibhausgasemissionsziele für 2030 und 2050 zu erreichen", sagte Willemien Terpstra, Vice President von LyondellBasell, Decarbonization. „Diese Verträge über Strom aus erneuerbaren Energien decken fast ein Drittel unseres Basisstromverbrauchs für 2020 ab. Dies zeigt greifbare Fortschritte im Hinblick auf unser übergeordnetes Ziel, unsere Emissionen im Rahmen von Scope 1 und 2 bis zum Jahr 2030 im Vergleich zu 2020 um 42 % zu reduzieren."

Virtueller Stromabnahmevertrag für Nordic-Projekte

LyondellBasell unterzeichnete für mehrere Nordic-Projekte, deren Betrieb voraussichtlich im ersten Quartal 2026 beginnen wird, Stromabnahmeverträge. Die Projekte entsprechen einer Kapazität von rund 230 MW an erneuerbaren Energien im Auftrag von LyondellBasell.

Tarragona Stromabnahmevertrag Solar Project

Das Solar Project von Tarragona ist das erste physische Stromabnahmevertragsprojekt an einem Produktionsstandort von LyondellBasell in Spanien. Dieses Projekt wird voraussichtlich im dritten Quartal 2023 mit einer Kapazität von ca. 5 MW für erneuerbare Energien in Betrieb gehen. Dieser Strom wird dazu beitragen, 17 Prozent der lokalen Scope-2-Emissionen bei der Herstellung von Polypropylenverbindungen für die Automobilindustrie zu reduzieren.

Virtuelle Stromabnahmevertragsprojekte in Nordamerika

LyondellBasell unterzeichnete in den Vereinigten Staaten zwei zusätzliche Stromabnahmeverträge. Die Projekte werden in Texas durchgeführt und entsprechen einer Kapazität von rund 320 MW an erneuerbaren Energien im Auftrag von LyondellBasell.

