Darling Ingredients Inc. veröffentlicht Finanzergebnisse für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2022

Irving, Texas (ots/PRNewswire) - Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) wird am Montag, dem 27. Februar 2023, die Finanzergebnisse des vierten Quartals und des Geschäftsjahres 2022 veröffentlichen. Eine Pressemitteilung wird über PR Newswire um 4 p.m. CT (23 Uhr MEZ) veröffentlicht. Eine Präsentation mit zusätzlichen Finanzdaten wird ebenfalls im Investorenbereich der Website des Unternehmens verfügbar sein.

Randall C. Stuewe, Chairman und Chief Executive Officer, und Brad Phillips, Executive Vice President und Chief Financial Officer, werden die Ergebnisse während einer Live-Telefonkonferenz am Dienstag, den 28. Februar 2023 um 8 a.m. CT (15 Uhr MEZ) erläutern.

Um als Teilnehmer an der Telefonkonferenz teilzunehmen, registrieren Sie sich bitte im Voraus, um eine Bestätigungs-E-Mail mit der Einwahlnummer und der PIN für den sofortigen Zugang am 28. Februar 2023 zu erhalten.

Wenn Sie als Zuhörer an der Telefonkonferenz teilnehmen möchten, registrieren Sie sich bitte für den reinen Audio-Webcast oder rufen Sie unter (844) 868-8847 (Anrufer aus den USA) oder (412) 317-6593 (internationale Anrufer) an und fragen Sie nach „der Telefonkonferenz von Darling Ingredients".

Eine Aufzeichnung des Gesprächs steht zwei Stunden nach Ende der Telefonkonferenz bis zum 7. März 2023 zur Verfügung. Um auf die Aufzeichnung zuzugreifen, wählen Sie bitte (877) 344-7529 (Anrufer aus den USA), (855) 669-9658 (Kanada) oder (412) 317-0088 (internationale Anrufer) und geben Sie den Referenz-Passcode 6860343 an.

Informationen zu Darling Ingredients

Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) ist das größte börsennotierte Unternehmen, das essbare Nebenerzeugnisse und Lebensmittelabfälle in nachhaltige Produkte verwandelt und zu den führenden Erzeugern erneuerbarer Energien zählt. Das Unternehmen, das als führend im Bereich Nachhaltigkeit gilt, betreibt mehr als 270 Anlagen in 17 Ländern und verarbeitet rund 15 % der weltweiten Fleischabfälle zu Mehrwertprodukten wie grüne Energie, erneuerbarer Diesel, Kollagen, Düngemittel, tierische Proteine und Schrotmehl sowie Zutaten für Tierfutter. Weitere Informationen finden Sie auf darlingii.com. Folgen Sie uns auf LinkedIn.



Kontakte bei Darling Ingredients



Investoren: Suann Guthrie

VP, Anlegerbeziehungen, Nachhaltigkeit und Kommunikation

(469) 214-8202; suann.guthrie @ darlingii.com



Medien: Jillian Fleming



Leiterin, Weltweite Kommunikation

(972) 541-7115; jillian.fleming @ darlingii.com



