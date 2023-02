Sojern erweitert Führungsteam mit strategischen Neueinstellungen

San Francisco (ots/PRNewswire) - Sojern, die führende Plattform für digitales Marketing im Reisebereich, gab heute die Erweiterung seines Führungsteams durch strategische Neueinstellungen bekannt. Die Neueinstellungen kommen zu einer Zeit, in der viele Technologieunternehmen mit den Herausforderungen des Marktes konfrontiert sind. Da sich die Reisebranche derzeit erholt, unterstützt Sojern Reisemarken, die der Marktnachfrage entsprechen. Dabei konzentriert sich Sojern auf bestimmte vertikale Sektoren wie Hotels und Reiseziele und investiert in Technologie und Mitarbeiter. Zu den Neueinstellungen gehören: Preeya Patel, Vice President, People und Stephen Fitzgerald, Vice President, Hotels North America.

„Bei Sojern investieren wir weiterhin in unser größtes Kapital, unsere Mitarbeiter, und ich freue mich sehr über unsere Neueinstellungen und die Erfahrung, die sie mitbringen", erklärt Mark Rabe, CEO. „Wir haben Mitarbeiter, die seit dem ersten Tag bei uns sind, was für unsere Unternehmenskultur spricht. Wir wachsen weiter, und wir sind stolz darauf, in das Wachstum unseres Teams zu investieren. Diese Neueinstellungen spiegeln einige der Bereiche wider, in die wir im Jahr 2023 und darüber hinaus investieren – Menschen, Technologie, Hotels und Reiseziele."

Hintergrundinformationen zu den neuen Führungskräften:

Preeya Patel , Vice President, People – Preeya wird die globale Personalfunktion leiten, einschließlich Talentakquise und -entwicklung, Personalstrategie und -betrieb, Prämien und Anerkennung, Kultur und Integration sowie allgemeines Arbeitsplatzerlebnis. Bevor sie zu Sojern kam, hatte sie Führungspositionen bei Start-ups sowie privaten und etablierten globalen Technologieunternehmen inne, darunter Confluent, Quotient Technology und Honeywell. Bei Confluent war sie Teil des Führungsteams, das das Unternehmen bis zum Börsengang von 480 auf mehr als 2.500 Mitarbeiter vergrößerte. Preeya ist Six-Sigma-zertifiziert und hat einen Abschluss von der W.P. Carey School of Business an der Arizona State University.

– Preeya wird die globale Personalfunktion leiten, einschließlich Talentakquise und -entwicklung, Personalstrategie und -betrieb, Prämien und Anerkennung, Kultur und Integration sowie allgemeines Arbeitsplatzerlebnis. Bevor sie zu Sojern kam, hatte sie Führungspositionen bei Start-ups sowie privaten und etablierten globalen Technologieunternehmen inne, darunter Confluent, Quotient Technology und Honeywell. Bei Confluent war sie Teil des Führungsteams, das das Unternehmen bis zum Börsengang von 480 auf mehr als 2.500 Mitarbeiter vergrößerte. Preeya ist Six-Sigma-zertifiziert und hat einen Abschluss von der W.P. Carey School of Business an der Arizona State University. Stephen Fitzgerald, Vice President, Hotels – Fitzgerald wird den Hotelbereich von Sojern in Amerika und Lateinamerika leiten. Sein Fachwissen umfasst alle Facetten des Hotelvertriebs, sowohl aus der Perspektive des Direktvertriebs als auch aus der Perspektive von Drittanbietern, und er hatte zuvor leitende Positionen bei Marken, Eigentümern/Betreibern, im digitalen Marketing und bei Reisetechnologieunternehmen inne. Bevor er zu Sojern kam, war er als Führungskraft bei Sabre, Travelocity, Hilton und G6 Hospitality beschäftigt gewesen. Außerdem war er als COO bei der Gründung von Sabre Hospitality Solutions tätig. Stephen ist derzeit Mitglied des Vorstands von HSMAI America und war zuvor Mitglied des Vorstands von HEDNA. Er ist ein Absolvent der University of Texas in Dallas.

Im vergangenen Jahr feierte Sojern sein 15-jähriges Bestehen in der Reisebranche. Als Reaktion auf die sich ständig verändernde digitale Landschaft entwickelte Sojern die Sojern-Travel-Marketing-Plattform. Mit der wachstumsorientierten Ausrichtung von Sojern werden die neuen Mitarbeiter ein wachsendes globales Team und die führende Reise-Marketing-Plattformen unterstützen.

Das Unternehmen ist auch stolz darauf, seine fünf Grundwerte zu leben, zu denen „Embrace Inclusion" und „Win-as-a-Team" gehören. Das DEI Council konzentriert sich weiterhin auf die Verwirklichung des Ziels, ein vielfältigeres, gerechteres und inklusiveres Sojern aufzubauen. Für weitere Informationen über Sojern und darüber, wie Sie Teil unseres globalen Teams werden können, besuchen Sie bitte https://www.sojern.com/careers.

Informationen zu Sojern

Sojern ist die führende digitale Marketingplattform für Reisevermarkter. Auf der Grundlage von künstlicher Intelligenz und Daten über die Absichten von Reisenden bietet Sojern Multichannel-Marketinglösungen zur Steigerung der direkten Nachfrage. Mehr als 10.000 Hotels, Attraktionen, Fremdenverkehrsämter und Reisevermarkter verlassen sich jährlich auf Sojern, um Reisende auf der ganzen Welt anzusprechen und zu konvertieren.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/249299/sojern_logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/sojern-erweitert-fuhrungsteam-mit-strategischen-neueinstellungen-301737494.html

Rückfragen & Kontakt:

press @ sojern.com