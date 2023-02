Kärnten-Wahl 23: Peter Kaiser - ein echter Landeshauptmann

Sujet-Präsentation mit Unterstützer*innen von LH Peter Kaiser: Monika Kircher, Heidelinde Weiß, Monika Hausenblas, Lorenz Meschik, Bernd Hinteregger, Helmut Mayr und Helmut Zechner

Klagenfurt (OTS) - Die drei P-Frage für die kommenden Landtagswahlen: Welche Partei, mit welchem Programm und welchen Personen soll in den nächsten Jahren in Kärnten Verantwortung tragen, wurde heute, Donnerstag, von einem die Breite der Gesellschaft repräsentierenden Personenkreis aus Wirtschaft, Kultur und dem öffentlichen Leben Kärntens eindeutig beantwortet - der mit dem vierten P im Namen - Peter Kaiser.

„Bei dieser Wahl geht es um eine entscheidende Frage, die sich die Kärntnerinnen und Kärntner stellen müssen: Wen will ich weiterhin am Steuer haben? Wer hat die größte Kompetenz, unser Land zu führen? Wer hat es in schwierigen Zeiten, ja in Krisen, unter Beweis gestellt, dass er es kann?“, fragt SPÖ Kärnten LandesgeschäftsführerAndreas Sucher.

„Wir können uns glücklich schätzen, einen echten Landeshauptmann mit Größe, Weitblick und Format zu haben, auf den sich die Kärntnerinnen und Kärntner nicht nur verlassen können sondern auf den sie auch stolz sein können! Genau das wollen wir auch in den kommenden Wochen durch die entsprechenden Sujet veranschaulichen: Peter Kaiser ist ein echter Landeshauptmann, immer an der Seite der Kärntnerinnen und Kärntner. Das ist die einfache Botschaft, die wir über diese Sujets vermitteln wollen,“ so Sucher im Rahmen der Sujet-Präsentation.

„Viele Menschen haben uns kontaktiert und gesagt, dass sie Peter Kaiser unterstützen wollen. Und wir haben heute echt starke Kärntner Persönlichkeiten hier, die etwas zu Peter Kaiser sagen wollen. Echt starke Unterstützerinnen und Unterstützer aus der Mitte unserer Gesellschaft“, so Sucher.

Monika Kircher, Heidelinde Weiß, Monika Hausenblas, Lorenz Meschik, Bernd Hinteregger, Helmut Mayr und Helmut Zechner führten aus, warum sie sich entschlossen haben Peter Kaiser und die SPÖ Kärnten in ihrer Wahlbewegung zu unterstützen.

„Wir sind sehr dankbar, das sich Menschen wie Peter Kaiser oder Gaby Schaunig zur Verfügung stellen, für Kärnten zu arbeiten. Verlässliche und verantwortungsvolle Menschen, dank der wir heute wieder stolz sein können auf unser Kärnten. Aus diesem Grund und weil wir wissen, dass der Landeshauptmann nicht direkt gewählt wird sondern über eine Mehrheit im Landtag, haben wir uns dazu entschlossen, Peter Kaiser in den verbleibenden Tagen bis zum 05. März zu unterstützen - ohne finanziellen Einsatz und ohne Veranstaltungen zu organisieren - das wird alles über die SPÖ Kärnten gemacht“, so Monika Kirchner.

Warum Peter Kaiser? Unter https://kaiser-peter.at/mitmachen/ erklären Unterstützer*innen aus ganz Kärnten warum sie bei dieser Wahl der SPÖ Kärnten und Peter Kaiser ihre Stimme geben. Jeder Kärntnerin und jeder Kärnten ist herzliche eingeladen auf dieser Landing-Page ein Statement abzugeben, warum Peter Kaiser und die SPÖ die richtig Wahl für ein erfolgreiches Kärnten sind. Auch die Teilnehmer*innen der heutigen Pressekonferenz haben dort ihre Botschaften hinterlassen.

Die gesamte Pressekonferenz ist unter: https://www.facebook.com/spoekaernten/videos/5943624012399285 abrufbar.

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Pressestelle der SPÖ Kärnten

+43(0)463/577 88 DW 66 | Fax:+43(0)463-54 570

www.kaernten.spoe.at

presse-kaernten @ spoe.at



SPÖ Landesorganisation Kärnten

Lidmanskygasse 15

9020 Klagenfurt a. W.