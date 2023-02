SPÖ-Deutsch fordert sofortigen Rücktritt Waldhäusls

„Bei FPÖ trifft Inhaltsleere auf Menschenverachtung und Hetze, während SPÖ tagtäglich für ein soziales Österreich arbeitet“

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch hat heute, Donnerstag, scharfe Kritik an den unsäglichen Äußerungen von FPÖ-Landesrat Waldhäusl geübt. „Vorgestern hat der niederösterreichische FPÖ-Landesrat Waldhäusl Wiener Schüler*innen das Existenzrecht abgesprochen und heute ergeht er sich in Waffengewalt-Fantasien. Was kommt morgen, redet die Kickl-FPÖ einen Bürgerkrieg herbei?“, so Deutsch gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. Waldhäusl drifte mit seinen Aussagen in die Sphären der sogenannten „Reichsbürger“ ab, die sich im Krieg wähnen und auch vor Waffengewalt nicht zurückschrecken. „Statt Einsicht zu zeigen, eskaliert Waldhäusel seine menschenfeindliche Sprache. Hass und Hetze dürfen in Österreich keinen Platz haben!“, so Deutsch, der endlich Konsequenzen fordert: „Waldhäusl muss sofort zurücktreten!“ ****

„Während die SPÖ an der Seite der Menschen steht und für ein soziales Österreich und ein leistbares Leben arbeitet, agiert die FPÖ hasserfüllt und menschenfeindlich, wie Waldhäusl und Kickl regelmäßig unter Beweis stellen“, sagt Deutsch, der daran erinnert, dass die FPÖ nach wie vor einen aufrechten Freundschaftsvertrag mit der Putin-Partei ‚Einiges Russland‘ und damit dem Aggressor im völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen die Ukraine hat. (Schluss) bj/ls/lp

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1010 Wien

Tel.: 01/53427-275

https://www.spoe.at/impressum/