Happy Galentine's Day! Im Februar zelebrieren wir die Freundschaft und verreisen mit unseren Lieblingsmenschen. Das sind die Trend-Locations 2023. (FOTO)

Hamburg (ots) - Wir haben Februar und der Valentinstag rückt näher. Beim Tag der Liebe scheiden sich allerdings die Geister: Entweder wird er in vollen Zügen zelebriert oder aus tiefstem Herzen abgelehnt. In diesem Jahr feiern wir deswegen lieber die Freundschaft und nehmen den Galentine's Day am 13. Februar zum Anlass, um im Februar gemeinsam mit unseren Freund:innen zu verreisen und Zeit mit unseren Liebsten zu verbringen. Hier kommen die Opodo Reisetrends:

Auch im Februar eine Reise wert: Die europäischen Metropolen Paris, Barcelona und Tromsø

Gemeinsam in die Ferne reisen: Südafrika, Mexiko oder Kanada eignen sich perfekt als Reiseziel mit den besten Freund:innen

Home sweet Home: Auch Deutschland und Österreich überzeugen mit großartigen Spots für eine Reise mit den Lieblingsmenschen im Februar

Für Foodies, Kunstliebende oder Abenteurer:innen - diese Metropolen machen Lust auf mehr

Die Stadt der Liebe hat auch für Foodies einiges zu bieten: Märkte, Delikatessenläden und Gourmet-Restaurants lassen die Schlemmerherzen höherschlagen und auch in Sachen Wein kommt man in Paris voll auf seine Kosten. Das perfekte Ziel, um mit Freund:innen bei einem Café au Lait und Croissant oder Wein und Käse die Freundschaft zu feiern.

Für alle, die es artsy mögen, ist ein Kurztrip nach Barcelona genau das Richtige! Das Picasso Museum und Antoni Gaudis einzigartige Architektur in der Sagrada Familia und Park Güell sind nur einige der großartigen Sehenswürdigkeiten, die die Stadt am Meer zu bieten hat. Und ein Abend mit Freund:innen lässt sich bekanntlich am besten mit einer Runde Tapas ausklingen.

Wer im Februar auf der Suche nach Abenteuer ist, sollte sich die Polarlichter nicht entgehen lassen. Tromsø[1] in Norwegen eignet sich hierzu perfekt als Reiseziel. Und nicht nur die magischen Polarlichter machen Tromsø zur großartigen Destination für Abenteuerlustige. Die Stadt am Tor zur Arktis überzeugt auch durch Sehenswürdigkeiten wie eine Eismeerkathedrale oder Walsafari in den Fjorden - perfekt für unvergessliche Stunden mit den Lieblingsmenschen.

Fünf weitere beliebte Reiseziele, um den Galentine's Day im Februar zu feiern:

London, England

Ibiza, Spanien

Amsterdam, Niederlande

Rom, Italien

Prag, Tschechische Republik

Gemeinsam die Welt erkunden - Fernreisen zum Galentine's Day

Der Februar eignet sich als Reisemonat nicht nur für Kurztrips in Europa. Wer Lust und Zeit hat, schnappt sich seine Freund:innen für eine Reise um die Welt und besucht zum Beispiel Südafrika. Kapstadt[2] überzeugt zum Galentine's Day mit perfektem Wetter, coolen Strandbars und einer vielschichtigen Musikszene. Um die südafrikanische Metropole laden Weinberge, Musikfestivals und allerlei exotische Tiere ein, entdeckt zu werden - der perfekte Spot für eine Reise mit den Besten.

Natur pur finden Fernwehgeplagte im Tulum[3], Mexiko. Eingebettet in die mexikanische Karibikküste überzeugt der Ort durch unberührte Strände und magische Cenoten. Dschungel und Wasser liegen hier nah beieinander und machen Lust auf Entdeckungstouren. Und auch das Nachtleben von Tulum überzeugt - so lässt sich Freundschaft zelebrieren.

Wer es im Januar lieber winterlich mag, verbringt den Galentine's Day in Kanada[4]. In Prince Edward County, zwei Autostunden von Toronto entfernt, lockt die atemberaubende Landschaft Kanadas mit Schneeschuhlaufen auf dem Millennium Trail, großartigen Spots für Schlittschuh-Fans und eisigen Sandbänken für lange Spaziergänge.

Warum in die Ferne schweifen: Berlin und Wien überzeugen mit tollem Galentine's Day Programm

Für Kurzentschlossene eignen sich im Februar auch Berlin oder Wien als Reiseziele. Die deutsche Hauptstadt ist zu jeder Jahreszeit ein wahrer Touristenmagnet und punktet durch ihr großes Kulturprogramm, das Besucher:innen auch in der kalten Jahreszeit zu schätzen wissen. Cafés, Museen, Flohmärkte und Clubs - hier gibt es jede Menge Programm. Ein Freund:innen-Trip nach Wien? Definitiv ja! Kaffeehauskultur, ein Stück Sachertorte, viel Geschichte und Architektur machen den Galentine's Day Trip in Österreichs Hauptstadt zu etwas ganz besonderem.

