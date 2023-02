WWF Österreich und GOURMET: Verlängerung der Partnerschaft für eine klimafreundliche Ernährung

WWF Österreich und GOURMET arbeiten seit 2015 gemeinsam für eine lebenswerte Zukunft und wollen bewussten Genuss schmackhaft machen.

Wien (OTS) - Der WWF Österreich und GOURMET verlängern ihre erfolgreiche Partnerschaft für eine klimafreundliche Ernährung um weitere drei Jahre. Bereits seit 2015 setzen sich die Umwelt- und Naturschutzorganisation und der führende Gemeinschaftsverpfleger gemeinsam dafür ein, Menschen jeden Alters für nachhaltigen Genuss zu begeistern.

„Damit wollen wir das Thema klimafreundliche Ernährung in Kindergärten und Schulen sowie am Arbeitsplatz weiter verstärken. Denn unser Konsum wirkt sich nicht nur auf unser Wohlbefinden aus, sondern auch auf unsere Natur und unser Klima. Bis zu 37 Prozent der weltweiten CO2-Emissionen sind auf das Ernährungssystem zurückzuführen. Hier braucht es dringend eine Trendwende“, sagt WWF-Österreich-Geschäftsführerin Andrea Johanides.

„Wir sind uns der großen Verantwortung für unsere Gäste, das Klima und die Umwelt bewusst und machen es einfach, sich gesund und klimafreundlich zu ernähren. Die WWF-Expertise und der regelmäßige Austausch helfen uns dabei, kontinuierlich besser zu werden. Mit unserer langjährigen Partnerschaft wollen wir aber auch die wichtige Arbeit des WWF unterstützen, die unerlässlich für unseren Planeten ist“, so GOURMET Geschäftsführer Herbert Fuchs.

Klimafreundlicher Genuss am Arbeitsplatz

Bei jährlichen kulinarischen Themenwochen in mehr als 2.500 Unternehmen können sich die Gäste überzeugen, wie gut Klimaschutz schmeckt. Dafür entwickeln die Nachhaltigkeits- und Ernährungsexpert:innen im Rahmen der Partnerschaft auch gemeinsam neue klimafreundliche Gerichte. Der Fokus liegt auf Veggie-Speisen und Gerichten mit einer kleineren Portion Fleisch aus saisonalen, heimischen Zutaten. Derzeit sind fast 40 Prozent des Sortiments von GOURMET Business À la Carte vegetarisch oder vegan und wir arbeiten laufend an einer Weiterentwicklung des Sortiments.

Bewusstseinsbildung bereits bei den Kleinsten



GOURMET Kids hat im Zuge der Partnerschaft mit dem WWF Österreich Rahmenbedingungen für einen klimafreundlichen Speiseplan in Schulen entwickelt. Mit einem BIO-Anteil von 50 %, einem großen vegetarischen Angebot sowie regionalen und saisonalen Zutaten tut er Mensch und Umwelt gut. Ebenfalls ein zentrales Ziel der Zusammenarbeit ist Bewusstseins- und Ernährungsbildung – beispielsweise mit dem wöchentlichen Bären-Tipp am Speiseplan, der Kindern Ideen für den Schutz des Klimas näherbringt. Auch die Klima-Kochwerkstatt und ansprechende Broschüren mit Rezepten und Tipps für die ganze Familie ziehen weite Kreise für eine klimafreundliche Ernährung.

Zum Unternehmen:

GOURMET ist Marktführer in der Gemeinschaftsverpflegung in Österreich und kocht für Kindergärten, Schulen, Unternehmen und Senioreneinrichtungen, den Einzelhandel sowie bei Events und in Top-Gastronomiebetrieben. Als österreichisches Unternehmen mit mehr als 45 Jahren Erfahrung bietet GOURMET höchste Qualität, Sicherheit und Verlässlichkeit. GOURMET legt besonderen Wert auf hochwertige, österreichische Zutaten, Regionalität und Saisonalität, zertifizierte BIO-Qualität und Nachhaltigkeit. 1997 wurde das Unternehmen als erstes in der Branche Bio-zertifiziert. GOURMET ist ein Tochterunternehmen der VIVATIS Holding AG.

