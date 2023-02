Stocker: „Unglaubwürdige FPÖ hat Massenarbeitslosigkeit herbeigeredet, die Volkspartei diese verhindert“

Kickl hat bislang nichts getan, außer radikale Parolen zu rufen, die Menschen zu verunsichern und die Regierung zu kritisieren

Wien (OTS) - „Wie nun zwei Studien schwarz auf weiß belegen, hat die Bundesregierung mit ihren Corona-Hilfszahlungen zehntausende Unternehmen und mehr als 200.000 Arbeitsplätze gerettet. Diese Zahlen verdeutlichen, dass die raschen, unbürokratischen Unterstützungsleistungen der Bundesregierung Wirkung gezeigt und damit den Wirtschaftsstandort mitsamt seinen Arbeitsplätzen gesichert haben. Während die Bundesregierung von Anfang an alles unternommen hat, um Arbeitslosigkeit zu verhindern, fokussierte sich die FPÖ darauf, Horrorszenarien an die Wand zu malen. Die unglaubwürdige FPÖ hat Massenarbeitslosigkeit herbeigeredet, die Volkspartei diese verhindert“, betont Christian Stocker, Generalsekretär der Volkspartei, und verweist auf eine Presseaussendung der FPÖ vom 07. Mai 2020. In dieser ist zu lesen: „Der Kurs der Regierung habe jedenfalls Unsicherheit, Unklarheit, Abhängigkeit, Milliardenschäden und Massenarbeitslosigkeit gebracht, erläuterte Kickl, der vor noch drohenden zweiten Wellen warnte: eine Pleitewelle, eine Welle an Arbeitslosigkeit und sozialen Verwerfungen. „Und da steht uns sogar ein Tsunami bevor (…)“.



„Kickl hat während der multiplen Krisen unserer Zeit bislang nichts getan, außer radikale Parolen zu rufen, die Menschen zu verunsichern und die Regierung zu kritisieren. Die FPÖ betreibt radikale Fundamentalopposition ohne Wille zum Gestalten“, so Stocker abschließend.

