COPE verteidigt Spitzenplatz im Content-Marketing-Ranking

COPE bleibt die führende Content-Marketing-Agentur in Österreich: 1. Platz im LOUT-Ranking unter österreichischen Agenturen, Platz 5 im DACH-Raum.

Wien/Graz (OTS) - LOUT.plus, das renommierte Branchenmedium für Marketer und Kommunikationsentscheider:innen im deutschsprachigen Raum hat unlängst das Jahresranking 2022 der meistausgezeichneten Content-Marketing-Agenturen veröffentlicht. Der LOUT Chartbreaker würdigt jene führenden Agenturen, deren inhaltsstarke Lösungen und Medien in relevanten Wettbewerben vielfach prämiert wurden. Gewertet werden vor allem Awards mit einem starken Content- und Marketing-Bezug und einer entsprechend kompetenten Jury.

„Wir freuen uns sehr, dass wir es auch im herausfordernden Jahr 2022 geschafft haben, die Jurys vieler renommierter Bewerbe mit den verschiedensten Kundenprojekten zu überzeugen. Die Bandbreite unserer 108 gewonnen Awards ging dabei quer durch das Content-Marketing-Repertoire: mit Corporate-Publishing-Produkten wie beispielsweise dem ZWEI UND MEHR-Magazin des Landes Steiermark, mit dem Dialog-Marketing-Report der Österreichischen Post, mit Magazinen, Podcasts und Infografiken für A1, einer Multichannel-Awareness-Kampagne für Schwabe Austria oder auch mit dem Online-Spiel Robitopia für die MINTality-Stiftung zur Steigerung des MINT-Interesses an österreichischen Volksschulen, uvm.”

Xenia Daum, Geschäftsführerin von COPE

Gezählt werden im LOUT-Ranking u.a. internationale Awards wie etwa BCM (Best of Content Marketing), WMF (World Media Festival), FOX Awards, Annual Communicator, Mercury, Pearl Impact, DCA (Digital Communications Award), etc.

"Die im LOUT-Ranking gewerteten Bewerbe würdigen Projekte, die mit inhaltsgetriebener Kommunikation signifikant auf Zielgruppeansprache, Markenreichweite und Umsatz einzahlen. Es macht uns stolz, dass unsere Best Cases unseren Kund:innen dabei geholfen haben, wertvolle Leads, Abonnent:innen und Downloads zu generieren oder auch Communities zu vernetzen, Traffic und Markenbekanntheit zu steigern – einfach die jeweiligen Kennzahlen unserer Auftraggeber:innen zu erhöhen.“

Eva Maria Kubin, Geschäftsführerin von COPE

COPE Content Performance Group (COPE) ist Österreichs Nummer 1 im Content Marketing. Wir entwickeln klare Content-Strategien, produzieren eindrucksvolle Inhalte und sorgen für Bewerbung, die wirkt: auf Social Media, in Magazinen, auf Webseiten und im reichweitenstärksten Mediennetzwerk Österreichs, dem COPE-Netzwerk, bestehend aus mehr als 100 Online-Medien. Mit 6 Spezialagenturen unter einem Dach sind wir klein genug, um schnell und persönlich zu beraten, und groß genug, um auch komplexe Themen ganzheitlich zu begleiten. Das alles bietet unsere Full Service Content-Marketing-Agentur mit 100 Expert:innen aus 12 Nationen. Content Marketing so einfach wie möglich – ganz ohne Bullshit. copegroup.com

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Julia Warnick-Kolar, julia.warnick-kolar @ copegroup.com, +43 676 871 970 280

Miriam Feichtinger, MA, miriam.feichtinger @ copegroup.com, +43 664 881 407 27

Hainburger Straße 33, 1030 Wien, copegroup.com