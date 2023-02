Enorme Nachfrage nach Medien des ORF Vorarlberg

ORF Radio Vorarlberg Nummer 1 im Land, 2 von 3 Personen schauen „Vorarlberg heute“ im TV, kräftige Zuwächse für vorarlberg.ORF.at und Social Media

Wien (OTS) - Mit der Veröffentlichung des Radiotests *) ist die Jahresbilanz 2022 des ORF Vorarlberg komplett: ORF Radio Vorarlberg ist das am meisten und längsten gehörte Radio in Vorarlberg. Die TV-Sendung „Vorarlberg heute“ (täglich um 19.00 Uhr in ORF 2 V) bleibt unangefochtener Marktführer. Zwei von drei Personen, die zu dieser Zeit fernsehen, schauen das regionale Informationsmagazin des ORF Vorarlberg. Die Onlineseite vorarlberg.ORF.at wächst erneut um sechs Prozent auf über 88 Millionen Zugriffe. Mit seinen Social Media-Angeboten hat der ORF Vorarlberg insgesamt 60.000 Fans und Follower und erreicht mit seinen Inhalten rund 100.000 Menschen pro Tag.

ORF Radio Vorarlberg am meisten und längsten gehört

Im gesamten Vorarlberger Radiomarkt mit allen Personen ab zehn Jahren ist ORF Radio Vorarlberg die klare Nummer 1. Kein anderes Radioprogramm wird so oft und so lange gehört. Drei von vier Vorarlbergerinnen und Vorarlbergern schalten täglich das Radio ein und fast jede und jeder Dritte (rund 31 Prozent) lassen sich von ORF Radio Vorarlberg durch den Tag begleiten. Im Verbreitungsgebiet hören täglich insgesamt 113.000 Personen das regionale Radioprogramm des ORF.

Höchster Marktanteil aller Radiosender

Von 100 gehörten Radiominuten entfallen 32 auf ORF Radio Vorarlberg. Einen so hohen Marktanteil (32 Prozent) erreicht kein anderer aller empfangbaren Sender in Vorarlberg. Die Vorarlbergerinnen und Vorarlberger lieben Radiohören: Über drei Stunden pro Tag wird das Radio aufgedreht.

Großer Zuspruch bei über 35-Jährigen

Mehr als 37 Prozent aller Radiohörenden über 35 Jahre hören Tag für Tag ORF Radio Vorarlberg. Mit 37 Prozent Marktanteil liegt dieser um ein Drittel höher als jener des nächstbesten privaten Mitbewerbers.

14- bis 49-Jährige live dabei

Bei den jungen Hörerinnen und Hörern legt ORF Radio Vorarlberg weiter zu. Der Marktanteil beträgt hier 17 Prozent und bei einer Tagesreichweite von 18,1 Prozent schaltet fast jede und jeder Fünfte der Jungen in Vorarlberg ORF Radio Vorarlberg ein. Der Marktanteil der 14- bis 49-Jährigen bei ORF Radio Vorarlberg ist deutlich höher als jener aller ausländischen Programme zusammen.

Zuwächse im Webradio

ORF Radio Vorarlberg wird zunehmend via Webradio gehört. Die Sessions pro Tag im Livestream haben sich in den letzten fünf Jahren mehr als verdoppelt. Sie liegen täglich bei knapp 20.000 Livestream-Aufrufen.

TV-Magazin „Vorarlberg heute“ unschlagbar

Im Jahr 2022 erreichte die tägliche TV-Sendung „Vorarlberg heute“ gleich an mehreren Tagen über 75 Prozent Marktanteil. Somit waren drei Viertel aller fernsehenden Vorarlbergerinnen und Vorarlberger um 19.00 Uhr an diesen Tagen beim TV-Magazin des ORF Vorarlberg live dabei. Der Bestwert lag bei 79 Prozent Marktanteil. Mehrere Male schauten über 100.000 Personen allein in Vorarlberg um 19.00 Uhr live zu. Mit einem durchschnittlichen Marktanteil von 62 Prozent gehört „Vorarlberg heute“ zu den erfolgreichsten täglichen TV-Formaten des ORF.

vorarlberg.ORF.at legt weiter zu

Die Onlineseite vorarlberg.ORF.at konnte in den letzten fünf Jahren die täglichen und auch die monatlichen Besuchszahlen auf 80.000 Visits pro Tag und 2,4 Millionen Besuche pro Monat verdoppeln. Insgesamt wurde auf vorarlberg.ORF.at im vergangenen Jahr über 88 Millionen Mal zugegriffen. Das sind um rund sechs Prozent mehr Klicks als im Jahr zuvor.

Immer mehr Fans und Follower in Social Media

Die Facebook-Seite „ORF Vorarlberg“ und der Instagram-Account „orfvorarlberg“ haben zusammen 60.000 Fans und Follower und erreichen mit den redaktionellen Inhalten rund 100.000 Menschen pro Tag. Die Social Media-Community ist jung: Über 70 Prozent der Follower des ORF Vorarlberg auf Instagram sind jünger als 35 Jahre. Insgesamt wurden auf „orfvorarlberg“ bisher über 3.000 Beiträge, Videos, Reels und Stories gepostet, die sich weit über Vorarlberg hinaus verbreiten.

Markus Klement, Landesdirektor ORF Vorarlberg: „Die Zeiten sind unsicherer geworden und gerade da braucht es einen verlässlichen Partner. Gerne sind wir vielfältiger Begleiter mit unseren Medien. Wir helfen in unserer komplexen Welt Vorgänge einzuordnen, Themen umfassend zu beleuchten und Zusammenhänge zu verstehen.“

Angelika Simma-Wallinger, Chefredakteurin ORF Vorarlberg: „Wir freuen uns als Team sehr über dieses große Vertrauen. Wir wollen die Menschen in Vorarlberg umfassend informieren und gut unterhalten – egal auf welchem Kanal sie uns suchen. Qualitätsvolle Inhalte sind in einer Welt der Algorithmen und Filterbubbles wichtig für unser Zusammenleben.“

