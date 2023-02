Kärntner Landtag - FPÖ-Initiativen in den Bereichen Sicherheit und Leistbares Wohnen

Darmann: FPÖ kümmert sich als einzige Partei um die tatsächlichen Sorgen der Bürger

Klagenfurt (OTS) - „Die FPÖ kümmert sich als einzige Partei um die tatsächlichen Sorgen der Bürger. Wir fordern daher in der heutigen Landtagssitzung neuerlich Maßnahmen für mehr Sicherheit und leistbares Wohnen in Kärnten. Die SPÖ-ÖVP-Koalition hat im Landtag eine letzte Chance, sich noch in der auslaufenden Periode endlich um die Probleme der Bürger zu kümmern und unsere Anträge zu unterstützen“, betont FPÖ-Klubobmann Gernot Darmann.

Unter dem Motto „Sicheres Kärnten“ fordert die FPÖ eine „Kärntner Polizisten-Rückholaktion“, einen Stopp der illegalen Zuwanderung (Asyl-Stopp Jetzt) und eine sofortige Abschiebung von straffälligen Asylwerbern bzw. eine Aberkennung eines bereits zuerkannten Asylstatus von Straftätern. Damit Leben und Wohnen für die Kärntner wieder leistbar ist, fordert die FPÖ Maßnahmen der Regierung gegen die Preisexplosionen, darunter ein Mieterentlastungspaket mit einem sofortigen Aussetzen der Steuern auf die Wohnungsmieten und Betriebskosten. Außerdem fordert die FPÖ einen fairen und günstigen Kärntner Strompreis auch nach der Landtagswahl, eine Betriebskostenbremse und einen Vorrang für Kärntner bei der Vergabe von geförderten Wohnungen.

