FPÖ – Hauser: Aus für zahnärztlichen Nachtdienst in Tirol ist gesundheitspolitischer Skandal der Sonderklasse!

Regierung betreibt völlig falsche Prioritätensetzung

Wien (OTS) - „Bereits vor drei Wochen habe ich davor gewarnt, jetzt ist es traurige Realität: Der zahnärztliche Nachtdienst in Tirol wird eingestellt. Und nicht nur das: Patienten, die aufgrund von Schmerzen eine Akutbehandlung nach 15.30 Uhr benötigen würden, müssen bis zum nächsten Tag warten oder den zuständigen Zahnarzt im niedergelassenen Bereich aufsuchen. Das ist ein gesundheitspolitischer Skandal der Sonderklasse!“, kritisierte heute der Tiroler FPÖ-Nationalratsabgeordnete Gerald Hauser, der auch Mitglied des Gesundheitsausschusses ist, mit Bezug auf ein internes Schreiben der kollegialen Führung der Tiroler Kliniken.

Dem Vernehmen nach hätten die jährlichen Kosten für den zahnärztlichen Nachtdienst in Tirol 300.000 Euro pro Jahr betragen, die von der Krankenkasse offenbar nicht mehr übernommen werden. „Während für dieses Grundelement unserer Gesundheitsversorgung in Tirol vonseiten der Regierenden kein Geld mehr da ist, hat man zum Beispiel 2022 rund 1,25 Millionen Euro zur Sicherung des Luftraumes während des Weltwirtschaftsforums im schweizerischen Davos ausgegeben – einer rein privaten Veranstaltung! Hier sieht man die völlig absurde Prioritätensetzung der Regierung, die einer politischen Bankrotterklärung gleichkommt“, so Hauser.

Das Gesundheitssystem sei durch nicht durchgeführte Reformen und die desaströse Corona-Politik der schwarz-grünen Bundesregierung heruntergewirtschaftet worden. „Die Tiroler Landesregierung muss daher genauso wie Gesundheitsminister Rauch sofort dafür sorgen, dass der zahnärztliche Nachtdienst in Tirol wieder gewährleistet wird!“, forderte der freiheitliche Abgeordnete.

