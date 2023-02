„Was gibt es Neues?“ mit Lainer, Straßer, Schreiner, Weinzettl und Scheuba am 3. Februar in ORF 1

Wien (OTS) - Oliver Baier und sein Rateteam begehen in „Was gibt es Neues?“ am Freitag, dem 3. Februar 2023, um 22.50 Uhr in ORF 1 den „Tag des arbeitslosen Duftbaums“. Passend dazu ist die erste Frage nach der „Geruchsstunde“.

Günther Lainer, Katharina Straßer, Clemens Maria Schreiner, Monica Weinzettl und Florian Scheuba bilden das Rateteam und wissen wieder eine ganze Menge – viel Unnützes, aber manchmal auch die richtige Antwort. Das Kabarettduo Flo & Wisch stellt die finale Frage: „Warum wurde von den Chefs eines Fastfood-Konzerns über Igel konferiert?“

