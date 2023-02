Fußball-Auftakt im ORF mit UNIQA ÖFB-Cup: Alle Viertelfinalspiele live in ORF 1 und ORF SPORT +

Am 3. Februar Wolfsberg – Rapid und Salzburg – Sturm in ORF 1, am 4. Februar Wiener Sport-Club – Ried in OSP und am 5. Februar LASK – Austria Klagenfurt in ORF 1

Wien (OTS) - Es geht wieder los mit dem heimischen Fußball im ORF:

Von 3. bis 5. Februar 2023 stehen im UNIQA ÖFB-Cup die Viertelfinalspiele auf dem Programm. Sieben Bundesligisten und ein Regionalligist kämpfen um den Einzug in das Halbfinale.

Den Auftakt machen am 3. Februar in ORF 1 die Mannschaften von Wolfsberg und Rapid Wien in der Lavanttal-Arena Wolfsberg. Am selben Tag folgt anschließend der Schlager Salzburg – Sturm.

Am 4. Februar will der Wiener Sport-Club gegen Ried, wie schon gegen die Wiener Austria, live in OSP für die nächste Überraschung sorgen.

Abgeschlossen wird das Viertelfinale am 5. Februar in ORF 1 mit dem Match LASK – Austria Klagenfurt in der Raiffeisen-Arena in Pasching.

Die Live-Übertragungen in ORF 1 und ORF SPORT +:

Freitag, 3. Februar, 17.50 Uhr, ORF 1: Wolfsberg – Rapid Wien (Kommentator Daniel Warmuth, Kokommentator Helge Payer, Experte Herbert Prohaska, Moderator Christian Diendorfer)

Freitag, 3. Februar, 20.15 Uhr, ORF 1: Salzburg – Sturm Graz (Kommentator Thomas König, Kokommentator Roman Mählich, Experte Herbert Prohaska, Moderator Christian Diendorfer)

Samstag, 4. Februar, 17.45 Uhr, OSP: Wiener Sport-Club – SV Ried (Kommentator Daniel Warmuth, Kokommentator und Experte Roman Mählich, Moderator Martin Lang)

Sonntag, 5. Februar, 17.50 Uhr, ORF 1: LASK – Austria Klagenfurt (Kommentator Thomas König, Kokommentator Helge Payer, Experte Herbert Prohaska, Moderatorin Kristina Inhof)

Das multimediale Angebot von sport.ORF.at (inkl. sport.ORF.at-Newsroom), ORF-Fußball-Special und ORF-TVthek umfasst Live-Streams sowie nachträglich für 24 Stunden Video-on-Demand-Angebote der ORF-TV-Übertragungen, aktuelle Storys über das Geschehen und einen Tabellenteil. Auch der ORF TELETEXT informiert im Rahmen seiner Fußball-Berichterstattung ausführlich.

