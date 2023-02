Top-Newsvon Toyota Material Handling Europe

Toyota Material Handling Europe unterstützt die Olympischen und Paralympischen Spiele Paris 2024 als „Official Partner for Material Handling Equipment“

Toyota Material Handling Europe (TMHE) und Toyota Motor Europe kooperieren im Rahmen der Olympischen und Paralympischen Spiele Paris 2024, um ein breites Portfolio nachhaltiger Lösungen bereitzustellen. Mit smarten elektrischen Staplern wird TMHE die Logistik und die Durchführung der Spiele unterstützen. Das Unternehmen leistet damit einen entscheidenden Beitrag, um die Zielsetzung von sauberen und emissionsfreien Spielen zu erreichen.



Toyota Material Handling Europe wird Teil der Olympischen und Paralympischen Spiele Paris 2024 sein. Im Rahmen von Toyotas weltweiter Partnerschaft mit den Spielen wird TMHE Flurförderzeuge und Intralogistiklösungen bereitstellen, die intelligente und nachhaltige Logistikprozesse in Paris ermöglichen.

Die Partnerschaft umfasst die gesamte Bandbreite des bestehenden und zukünftigen Geräte- und Lösungssortiments - darunter Gegengewichtsstapler, Niederhubwagen und Hochhubwagen mit einer Kombination aus Elektro- und Brennstoffzellentechnologie. Das Unternehmen plant außerdem, völlig neue, zukunftsweisende Konzepte für den Warentransport vorzustellen und damit zur Mission der Olympischen Spiele beizutragen, alle Veranstaltungen CO2-neutral oder gar CO2-negativ zu gestalten.

Die Muttergesellschaft von Toyota Material Handling Europe, Toyota Industries Corporation, ist Teil der Toyota-Gruppe. Toyota ist seit 2015 Mitglied des Olympic Partner (TOP) Programms. Seither unterstützt die Toyota Motor Corporation die Spiele mit Mobilitätslösungen und -diensten. Bei den Olympischen und Paralympischen Spielen Paris 2024 geht der Konzern noch einen Schritt weiter: Toyota Motor Europe und Toyota Material Handling Europe werden im Rahmen des Beyond Zero-Konzepts Lösungen für den sicheren, nachhaltigen und intelligenten Transport von Gütern und Personen liefern.

„Obwohl wir innerhalb der Toyota-Gruppe in unterschiedlichen Geschäftsbereichen tätig sind, war es für uns sinnvoll zusammenzuarbeiten, um so die leistungsstärksten und umfassendsten Lösungen nach Paris bringen zu können" , sagt Ernesto Domínguez, Präsident und CEO von Toyota Material Handling Europe. „Wir teilen den innovativen Geist, die Werte und das Engagement unseres Gründers, positive Transporterlebnisse zu schaffen - und wir teilen auch ein Gefühl der Ehre und des Privilegs, einen Beitrag zu den inspirierenden Ereignissen in Paris 2024 zu leisten.“

„Gleichzeitig tragen wir zu einer der größten und dringendsten Herausforderungen der Menschheit bei: Die Erreichung klimaneutraler Mobilität, die all unsere Bedürfnisse erfüllt - sowohl für Menschen als auch für Güter. In einer fruchtbaren Zusammenarbeit können wir so viel mehr erreichen als im Alleingang".

Der Weg in Richtung 2024 hat bereits begonnen

Toyota Motor Europe und Toyota Material Handling Europe haben bereits gemeinsam an der Veranstaltung “Beyond Zero City“ teilgenommen, einer Ausstellung im Nationalmuseum für Wissenschaft und Technologie in Stockholm, deren Hauptsponsor Toyota ist.

“Zero City” zeigt, wie urbane Räume ohne Autos mit fossilen Brennstoffen aussehen werden, mit nachhaltigen und bequemen, öffentlichen Verkehrsmitteln, wo Digitalisierung und Elektrifizierung die Mobilität sicherer, sauberer und leistungsstärker machen werden. Es zeigt nicht nur die urbane Transformation, sondern auch Toyotas Transformation vom Fahrzeughersteller zu einem modernen Mobilitätsunternehmen. Zu den ausgestellten Toyota-Technologien gehören autonome Elektrofahrzeuge, KI-gestützte Transportroboter und Roboter zur Unterstützung von Menschen.

Tom Schalenbourg, Direktor für Nachhaltige Entwicklung bei Toyota Material Handling Europe, erklärt: „Im Jahr 2021 sind wir dem UN Race To Zero beigetreten und haben uns verpflichtet, wissenschaftlich fundierte Ziele festzulegen, um unsere Emissionen mit dem 1,5°C-Ziel des Pariser Abkommens in Einklang zu bringen. Bis 2031 wollen wir alle unsere Gebäude sowie unsere Transporter- und Fahrzeugflotten auf 100 % erneuerbare Energien umstellen und die Emissionen in unserer gesamten Wertschöpfungskette gemäß dem ‚Fit for 55‘-Paket der EU um 55 % reduzieren."

„Paris 2024 hat sich auch dem UN Race to Zero angeschlossen und strebt eine Reduzierung der Emissionen um 50 % im Vergleich zu früheren Spielen an“, sagt Tom Schalenbourg. „Wenn wir sie bei der Erreichung dieses Ziels unterstützen können, werden wir alle davon profitieren.“





