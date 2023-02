Wöchentlich wechselndes Jury-Mitglied unterstützt Maria Angelini-Santner und Balázs Ekker bei „Dancing Stars“

Ab 3. März freitags um 20.15 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Die Wertungstafeln für die „Dancing Stars“-Jury liegen bereit! Ob es für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der 15. Staffel des ORF-1-Tanzevents nur einen oder gar zehn Punkte gibt, entscheiden Maria Angelini-Santner, Balázs Ekker sowie ein wöchentlich wechselnder Gastjuror bzw. eine Gastjurorin ab 3. März 2023, freitags um 20.15 Uhr live in ORF 1. Die erfahrene „Dancing Stars“-Fix-Jury erhält dabei prominente Unterstützung: Unter anderem von Musiker und Ex-„Dancing Star“ Cesár Sampson, der Österreich beim Eurovision Song Contest 2018 vertreten hat, Musical-Star Mark Seibert sowie Schauspielerin und Balletttänzerin Rebecca Horner. Durch die zehn Shows führen Mirjam Weichselbraun und erstmals Andi Knoll.

Kandidatinnen und Kandidaten sowie Profis in den Starlöchern

Wenn der bekannteste Ballroom des Landes seine Pforten öffnet, wird es auch für die prominenten Teilnehmerinnen und Teilnehmer der 15. Staffel von „Dancing Stars“ spannend: Autor und Keynote-Speaker Omar Khir Alanam, Influencer und Kabarettist Michael Buchinger, Gastronomin Eveline Eselböck, Musiker Lucas Fendrich, Ex-Rennfahrerin und Kommentatorin Corinna Kamper, der ehemalige Fußball-Präsident Hannes Kartnig, Schauspielerin Lilian Klebow, Ex-Skisprungtrainer Alexander Pointner, Styling-Expertin Martina Reuter und Balletttänzerin Karina Sarkissova. Sie wirbeln gemeinsam mit ihren Profipartnerinnen und -partnern übers Tanzparkett: Danilo Campisi, Peter Erlbeck, Florian Gschaider, Kati Kallus, Catharina Malek, Lenka Pohoralek, Herbert Stanonik, Dimitar Stefanin, Manuela Stöckl und Nikolaus Waltl – aus zeitlichen Gründen anstelle von Stefan Herzog. Wer mit wem tanzt, bleibt vorerst allerdings noch ein gut gehütetes Geheimnis.

Nikolaus Waltl tanzt statt Stefan Herzog

Nikolaus Waltl ist diplomierter Tanzmeister sowie mehrfacher Sieger und Finalist von zahlreichen nationalen und internationalen Turnieren. Der mehrfache Tiroler Landesmeister in den Lateintänzen stand auch im Finale der Österreichischen Meisterschaften im Standard sowie im Semifinale der Staatsmeisterschaften im Latein und über zehn Tänze.

Vorfreude bei der Fix-Jury

Die Fix-Jury, bestehend aus Maria Angelini-Santner und Balázs Ekker, wird bei der Beurteilung der Tanzleistung in dieser „Dancing Stars“-Staffel von einem wöchentlich wechselnden Gastjuror bzw. einer Gastjurorin unterstützt – und kann pro Paar je bis zu zehn Punkte vergeben. Das Experten-Duo hat bereits in vergangenen „Dancing Stars“-Staffeln Jury-Luft geschnuppert. Maria Angelini-Santner war bei fünf „Dancing Stars“-Staffeln als Profitänzerin im Einsatz, 2017 ging der Sieg an sie und ihren prominenten Tanzpartner Martin Ferdiny. Bei den vergangenen beiden Staffeln des ORF-1-Tanzevents saß sie in der Jury. Balázs Ekker tanzte bei den ersten sechs „Dancing Stars“-Staffeln mit prominenten Kandidatinnen – mit Astrid Wirtenberger 2011 sogar bis zum Sieg. Anschließend wechselte er vom Parkett auf den Jury-Sessel.

Maria Angelini-Santner: „Die Vorfreude auf die neue ‚Dancing Stars‘-Staffel ist enorm. Ich freu mich, diese fantastische Sendung wieder als Jurorin begleiten zu dürfen, um den prominenten Damen und Herren auf ihre Füße und noch wichtiger in ihr Herz schauen zu können. Für mich zählt das Gesamtpaket, nur wer den richtigen Einsatz gepaart mit tänzerischer Leistung und Persönlichkeit hat, wird es hier weit schaffen. Die Namen der Kandidatinnen und Kandidaten sind vorab schon äußerst vielversprechend. Besonders spannend finde ich die Teilnahme von Karina – bei ihr liegt die Messlatte verdammt hoch. Ich finde ihren Entschluss sehr mutig, tänzerisch wird sie überzeugen müssen. Und dann stellt sich die Frage, wird sie die Herzen der Österreicher/innen erobern können? Was wird Hannes Kartnig aufs Parkett zaubern? Wie werden sich die restlichen Kandidatinnen und Kandidaten schlagen? Fragen über Fragen, das wird eine tolle und mit Sicherheit emotionale Staffel, ich freu mich drauf!“

Balázs Ekker: „Meine Rolle bei ‚Dancing Stars‘ hängt davon ab, wie die Promis und Profitänzer/innen ihre Aufgabe erfüllen und wahrnehmen. Meine Aufgabe ist es, dem Publikum den Unterschied zwischen gut und besser, schlecht und schlechter zu zeigen – und das werde ich. Und ja, ich freue mich, Karina als Kandidatin zu sehen.“

