„Kaiserebersdorf & Albern“-Schau verlängert bis 12.3.

Eintritt frei im Bezirksmuseum 11: bm1110@bezirksmuseum.at

Wien (OTS/RK) - Zum zweiten Mal verlängern die ehrenamtlich tätigen Mitarbeiter*innen des Bezirksmuseums Simmering (11., Enkplatz 2) die stark besuchte Sonder-Ausstellung „Kaiserebersdorf & Albern – damals und heute“. Noch bis Sonntag, 12. März, berichtet die von Petra Leban und Johannes Hradecky kuratierte Schau über die Geschichte der Bezirksteile Kaiserebersdorf und Albern. Gezeigt werden Poster mit Bildmaterial und Texten. Modelle, Pläne, archäologische Funde und ein Bezirksvorsteher-Gemälde gibt es ebenfalls zu sehen. Geöffnet sind die Museumsräumlichkeiten am Freitag (14.00 bis 17.00 Uhr) sowie am zweiten und am vierten Sonntag im Monat (10.00 bis 12.00 Uhr). Stets ist der Eintritt frei. Spenden des Publikums dienen zur Finanzierung künftiger Projekte. Auskünfte: Telefon 4000/11 127 bzw. E-Mail bm1110@bezirksmuseum.at.

Nicht nur wegen der aktuellen Sonder-Ausstellung lohnt sich ein längeres Verweilen im Simmeringer Bezirksmuseum: Auch die große Dauer-Ausstellung über die Vergangenheit des 11. Bezirks bietet viele interessante Informationen. Traditionell ist das Museum an Feiertagen bzw. an schulfreien Tagen gesperrt. Petra Leban wurde 1998 als Geschäftsführerin eingesetzt und ist seit 2006 als offizielle Leiterin im Einsatz. Präsentation im Internet: www.bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Veranstaltungen im 11. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/simmering/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse