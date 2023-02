SJ-Stich: „Mietpreisexplosion beenden - Teure Mieten zerschlagen!“

Medienaktion der Sozialistischen Jugend gegen den gegenwärtigen Mieten-Horror

Die ÖVP steht seit jeher auf der Seite der Spekulant*innen und Miethaie. Wir sagen klar: So kann es nicht weitergehen – Teure Mieten müssen zerschlagen werden! Paul Stich, SJ 1/3

Für uns ist Wohnen weder ein Luxusgegenstand noch eine Ware wie jede andere, Wohnen ist ein Menschenrecht! Dass es Spekulant*innen möglich ist, damit Unmengen an Profit zu scheffeln, ist nicht hinnehmbar! Paul Stich, SJ 2/3

Wieder einmal waren die Versprechen der Regierung kaum mehr als heiße Luft. Die Einführung des Bestellerprinzips ist in der aktuellen Form ein Pfusch voller Schlupflöcher und wurde obendrein um ein halbes Jahr verschoben. Paul Stich, SJ 3/3

Wien (OTS) - „Tausende Menschen in Österreich wissen nicht mehr, wie sie ihre Miete bezahlen sollen. Dennoch werden die Richtwertmieten am 1.April wieder um satte 8,6 Prozent erhöht. Hier macht sich wieder die Ignoranz der Bundesregierung bemerkbar. Sie weigert sich weiter, diese Erhöhung auszusetzen, wie sie es etwa 2021 getan hat. Erst in dieser Woche wurden diesbezügliche Anträge im Nationalrat erneut abgelehnt. Uns überrascht das nicht: Die ÖVP steht seit jeher auf der Seite der Spekulant*innen und Miethaie. Wir sagen klar: So kann es nicht weitergehen – Teure Mieten müssen zerschlagen werden! “, so Paul Stich, Vorsitzender der Sozialistischen Jugend Österreich (SJ), im Rahmen einer Medienaktion.

Bei der Medienaktion wurde eine Mauer aufgebaut, auf der „Teure Mieten zerschlagen“ zu lesen war. Im Anschluss wurde diese Mauer mit einem Vorschlaghammer eingeschlagen. „ Für uns ist Wohnen weder ein Luxusgegenstand noch eine Ware wie jede andere, Wohnen ist ein Menschenrecht! Dass es Spekulant*innen möglich ist, damit Unmengen an Profit zu scheffeln, ist nicht hinnehmbar! ”, sagt Stich und verweist dabei auch auf die Kampagne “Keine Profite mit der Miete!”, die die SJ in den vergangenen Monaten begleitet hat. “Egal wo wir in Österreich vor Ort waren, der Tenor unter jungen Menschen war meistens derselbe: Das Ausziehen aus dem Hotel Mama wird zunehmend zum Luxus. Unsere Forderungen nach einer Mietpreisobergrenze, Enteignungen von Wohnraum-Spekulanten oder Jugend-Startwohnungen sind damit aktueller denn je.”, führt Stich aus.

Abschließend kritisiert Stich die Bundesregierung für ihre Mogelpackung bzgl. der Einführung des Bestellerprinzips bei der Maklerprovision: „ Wieder einmal waren die Versprechen der Regierung kaum mehr als heiße Luft. Die Einführung des Bestellerprinzips ist in der aktuellen Form ein Pfusch voller Schlupflöcher und wurde obendrein um ein halbes Jahr verschoben. All das zeigt: Es ist höchste Zeit für eine Regierung, die nicht länger Miethaie und Spekulant*innen hofiert und dafür sorgt, dass Wohnen nicht weiter zum Luxus wird”, so Stich abschließend

