lebexund.jetzt: Das Gesundheitsportal der Kleinen Zeitung startet

Nutzenstiftender Content für digitale Zielgruppen

Mit lebexund.jetzt werden wir den digitalen Wachstumskurs der Kleinen Zeitung unterstützen. Das Bewusstsein für Gesundheit und Prävention ist vor allem in den letzten Jahren zu einem primären Anliegen der Menschen geworden. Wir nutzen unseren journalistischen Content und entsprechende Service-Inhalte, um digitale Zielgruppen zu erreichen und unseren Werbekundinnen- und -kunden größtmögliche Wirksamkeit in diesem Zukunftsthema zu bieten. Thomas Spann, Geschäftsführer Kleine Zeitung

Graz (OTS) - Mit Februar 2023 launcht die Kleine Zeitung die neue Marke lebexund.jetzt. Das nationale Portal richtet sich an User:innen in Österreich, die gesund bleiben und gesund leben wollen. „Gesund mit einem Lächeln“ ist das Motto der service-orientierten Inhalte, die Inspiration für ein gesundes, selbstbestimmtes und glückliches Leben geben sollen. Das Gesundheitsportal will digitaler Begleiter für den Alltag sein – mit einem klaren Fokus auf die Gesundheit und Prävention. Die Themenbandbreite von Ernährung, Bewegung, Wohlbefinden von Körper und Geist – wissenschaftlich fundiert – soll Menschen in Österreich, die wenig Zeit, aber viel Bewusstsein für Gesundheit haben, Nutzen und Relevanz stiften. Ein digitales Ärzteverzeichnis komplettiert im ersten Schritt das Angebot.

Thomas Spann, Geschäftsführer Kleine Zeitung: „Mit lebexund.jetzt werden wir den digitalen Wachstumskurs der Kleinen Zeitung unterstützen. Das Bewusstsein für Gesundheit und Prävention ist vor allem in den letzten Jahren zu einem primären Anliegen der Menschen geworden. Wir nutzen unseren journalistischen Content und entsprechende Service-Inhalte, um digitale Zielgruppen zu erreichen und unseren Werbekundinnen- und -kunden größtmögliche Wirksamkeit in diesem Zukunftsthema zu bieten.“

Die inhaltliche Entwicklung des Portals und des Corporate Designs erfolgte inhouse durch die Kleine Zeitung, ebenso die Startkampagne, die österreichweit zu sehen ist.

www.lebexund.jetzt

Rückfragen & Kontakt:

Kleine Zeitung

Dr. Andrea Rachbauer

Leitung Marketing

+436648563304

andrea.rachbauer @ kleinezeitung.at