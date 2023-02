Ö1-Wirtschaftsmagazin „Saldo“ am 3.2.: „Jenseits in Afrika“

Wien (OTS) - „Jenseits in Afrika“ lautet der Titel des von Volker Obermayr gestalteten „Saldo – das Wirtschaftsmagazin“ am Freitag, den 3. Februar um 9.42 Uhr in Ö1.

Afrika ist für viele Unternehmen und Investoren noch immer ein weißer Fleck auf der Landkarte. Doch der rohstoffreiche Kontinent hat aufgeholt, besonders mit Hilfe Chinas. Und er rückt aufgrund des Klimawandels immer stärker in den Fokus. So groß die Möglichkeiten in und für Afrika auch erscheinen mögen – auch hier ist der Aufschwung gebremst. Die Folgen von Corona und dem Krieg in der Ukraine haben deutliche Spuren hinterlassen. Volker Obermayr hat sich für „Saldo“ die Entwicklung des südlichen EU-Nachbarn mit seinen so großen politischen wie wirtschaftlichen Unterschieden näher angesehen.

