Aviso Diakonie Pressekonferenz zu 1 Jahr Krieg in der Ukraine

Hilfe für Kriegsbetroffene in der Ukraine und in Österreich und was die Politik in Österreich jetzt tun muss.

Wien (OTS) - Anlässlich des vor uns liegenden Jahrestages des Überfalls Russlands auf die Ukraine geben Diakonie-Expert:innen Einblicke in die Arbeit in der Ukraine und in Österreich und fordern ein Ukrainer:innen-Gesetz für Ukraine-Vertriebene in Österreich.

Die Diakonie lädt zur Pressekonferenz

am 14.Februar 2023

um 10:00 Uhr

Im Albert Schweitzer Haus,

Schwarzspanierstraße 13, 1090 Wien, großer Saal, Erdgeschoß (barrierefrei)

Ihre Gesprächspartnerinnen sind:

Imke Hansen, Expertin für psychische Gesundheit und Krieg spricht über ihr Engagement in der Psychosozialen Begleitung von Menschen in der Ukraine, wo sie seit 2016 bei einer Partnerorganisation der Diakonie tätig ist. Claudia Lui, Leiterin der Ukraine Beratungsstelle der Diakonie in Wien, schildert die Bedürfnisse von Geflüchteten aus der Ukraine, denen sie in der Beratung begegnet, und denen in der Beratungsstelle geholfen wird. Diakonie Direktorin Maria Katharina Moser spricht zu den Forderungen der Diakonie für Menschen aus der Ukraine an die Politik.

Frau Hansen, Frau Lui und Frau Moser stehen nach der Pressekonferenz bis 12 Uhr für Interviews zur Verfügung.

Um Anmeldung wird gebeten: presse @ diakonie.at

