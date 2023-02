NEOS: Der EU-Ukraine-Gipfel darf nicht wieder in Lippenbekenntnissen enden

Claudia Gamon: „Die Ukraine braucht konkrete Fortschritte im Beitrittsprozess und harte Konsequenzen gegen die Putinfreunde in Österreich und ganz Europa.“

Wien/Brüssel (OTS) - Im Vorfeld des morgigen EU-Ukraine-Gipfels in Kiew skizziert NEOS-Europaabgeordnete Claudia Gamon ihre Erwartungen: „Die Menschen der Ukraine verdienen mehr als nur leere Versprechen. Sie brauchen eine klare und ehrliche Beitrittsperspektive und harte Sanktionen gegen alle Putinfreunde in Europa.“



Dass Österreich nun vier russische Diplomaten unter Spionageverdacht ausweist, sei ein wichtiger und überfälliger Schritt, so Gamon. „Es müssen aber ganz generell die Sanktionen ausgeweitet werden. Alle 6000 Personen, die Nawalnys Antikorruptionsstiftung auflistet, gehören sofort auf die Sanktionsliste. Außerdem sollen die eingefrorenen Vermögenswerte der russischen Zentralbank von mehr als 300 Milliarden Euro direkt in den Wiederaufbau der Ukraine fließen. Dasselbe gilt für das milliardenschwere Vermögen russischer Oligarchen in Europa.“



Außerdem müsse der Gipfel den konkreten Weg der Ukraine in Richtung EU-Beitritt abstecken und dem Prozess einen Schub geben. Gamon: „Österreich muss dabei alles unternehmen, um dem Land dabei zu helfen, die Kriterien für eine Kandidatur und einen späteren Beitritt zu erfüllen. Täglich kämpfen die Ukrainerinnen und Ukrainer für unser aller Freiheit. Die Ambitionen dieses Gipfels sollten diesem Einsatz gerecht werden. Von diesem Treffen muss ein klares Signal in Richtung Moskau ausgehen: Der europäisch-ukrainische Zusammenhalt lässt sich nicht brechen. Im Gegenteil: Wir rücken noch enger zusammen.“



