FPÖ-Haimbuchner: Klimabonus-Nachzahlung für Asylwerber erhitzt die Gemüter!

Ministerin Gewessler muss offenlegen, wer den Klimabonus nachbezahlt bekommt – Forderung: Kein Bonus für jene, denen der Staat die Energiekosten bezahlt

Linz (OTS) - „Laufend melden sich Bürger bei uns, weil sie sich die Energiekosten nicht mehr leisten können. Es ist deshalb ein Hohn, dass die Bundesregierung seit heute erneut Millionen an Asylwerber auszahlt“, stellt FPÖ-Landesparteiobmann, Landeshauptmann-Stv. Dr. Manfred Haimbuchner klar. „Unter dem Deckmantel ‚Klimabonus‘ bekommt nun jeder Asylwerber, der 2022 eingereist ist und sich mittlerweile 183 Tag in Österreich befindet, 500 Euro ohne jegliche Gegenleistung geschenkt. Dass dieser Bonus an Personen ausbezahlt wird, die selbst keine Energiekosten zu tragen haben, versteht kein Mensch. Das muss sofort beendet werden!“, so Haimbuchners Appell. ******

„Insgesamt rund 457.000 Personen sollen von dieser Nachzahlung für 2022 profitieren. Wir fordern Ministerin Gewessler zur Offenlegung auf, wie viele davon Österreicher sind. Laut unseren Recherchen betrifft dies neben jenen Österreichern, bei denen die Überweisung bis dato nicht geklappt hat, nämlich nur circa 20.000 heimische Obdachlose und 80.000 Neugeborene, die allerdings nur die Hälfte erhalten“, ergänzt Haimbuchner abschließend. (schluss) bt

