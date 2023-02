Österreichs Highspeed-Ladenetz wächst rasant: Weitere 100 neue Ladepunkte bei SMATRICS EnBW

Bis Ende 2023 werden 600 Ladepunkte im öffentlichen Netz von SMATRICS EnBW zur Verfügung stehen – die Ausbau-Hotspots befinden sich entlang der Westautobahn und S6.

Der Ausbau der E-Mobilität geht mit hoher Leistung weiter – und wir sind noch lange nicht am Ende Hauke Hinrichs, Geschäftsführer SMATRICS EnBW 1/2

„Unser Ziel sind beste Standorte mit höchster Ladegeschwindigkeit und hervorragender Service-Qualität Hauke Hinrichs, Geschäftsführer SMATRICS EnBW 2/2

Wien (OTS) - Das öffentliche Ladenetz von SMATRICS EnBW wächst rasant: Bis zum Jahresende 2023 baut Österreichs E-Mobilitätsspezialist 100 neue Highspeed-Ladepunkte mit bis zu 300 kW Leistung. Die ultra-schnellen Ladestationen ermöglichen es, Strom für 100 Kilometer Fahrt in weniger als fünf Minuten zu laden. Das Laden wird dabei immer komfortabler: Im Ausbau-Programm stehen teilweise überdachte Ladehubs mit jeweils mindestens acht Ladepunkten.

Österreichs größtes flächendeckendes Highspeed-Ladenetz wird weiter ausgebaut. „Der Ausbau der E-Mobilität geht mit hoher Leistung weiter – und wir sind noch lange nicht am Ende“ , verspricht Hauke Hinrichs, Geschäftsführer von SMATRICS EnBW.

An der Westautobahn A1 entsteht demnächst bei der Anschlussstelle St. Pölten Süd beim neuen Bauhaus-Markt ein riesiger Schnellladepark mit 20 Ladepunkten. Weitere Schnelllade-Hubs entlang der A1 sind in Projektierung. E-Autofahrer:innen können zudem an der Semmering-Schnellstraße S6 bei Semmering und bei Spielberg mit neuen Schnelllademöglichkeiten rechnen.

Auch abseits der Autobahn-Routen investiert SMATRICS EnBW in neue Infrastruktur. Schnellladestationen sind beispielsweise im Salzkammergut (Bad Ischl) sowie in Haus im Ennstal geplant. 2023 werden auch in Wien, Kärnten, Burgenland und Oberösterreich neue Schnelllademöglichkeiten in Betrieb genommen. In Kärnten wird bis zum Sommer beim Sonnenkraft Campus an der S37 bei St. Veit/Glan ein Ladepark mit 12 Hochleistungs-Ladepunkten eröffnet.

Mit diesem Engagement verdichtet SMATRICS EnBW auch in Österreich das europäische EnBW HyperNetz für Autofahrer:innen mit Schnellladepunkten der höchsten Leistungsklasse. Denn E-Mobilität ist in Österreich auf dem Vormarsch: Schon jedes sechste neu zugelassene Auto fährt elektrisch. Dafür ist die Ladeinfrastruktur essenziell. „Unser Ziel sind beste Standorte mit höchster Ladegeschwindigkeit und hervorragender Service-Qualität“ , sagt Geschäftsführer Hinrichs. Dafür habe man neue Standortpartnerschaften mit Handelsketten und Mineralölfirmen abgeschlossen. Trotz Ausbau bleibt der Strommix an den Ladesäulen unverändert: Mit 100% erneuerbarer Energie von VERBUND wird auf Nachhaltigkeit gesetzt. Weiterhin sucht SMATRICS EnBW Partner und Grundstücke für die Errichtung von Lade-Hubs.

