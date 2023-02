Weltkrebstag: ÖGK ermutigt zur Vorsorgeuntersuchung

Wien (OTS) - Jeder zweite Krebstodesfall in Europa könnte verhindert werden – durch einen gesunden Lebensstil und regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen. Das zeigt der Österreichische Krebsreport 2023. Zum Weltkrebstag am 4. Februar appelliert die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) daher an alle Versicherten: Gehen Sie zur Vorsorge!

Viele Menschen scheuen sich davor eine Vorsorgeuntersuchung zu machen. Das ist verständlich: Immerhin könnte der umfassende Check unangenehme Ergebnisse über die eigene Gesundheit offenbaren. Dass die Vorsorgeuntersuchung zum eigenen Schutz dient, wird oft verdrängt. Sie hilft dabei, zahlreiche gesundheitliche Probleme früh zu erkennen und kann drohende Gefahren rechtzeitig abwehren.

„Verlieren Sie keine Zeit!“

Keine Frage: Der Weg zur Vorsorgeuntersuchung erfordert immer etwas Überwindung. Doch er ist ein kleiner Schritt, der Großes retten kann: das eigene Leben. Dr. Andreas Krauter, Chefarzt der Österreichischen Gesundheitskasse appelliert: „Verlieren Sie keine Zeit und machen Sie gleich einen Termin für Ihre Vorsorgeuntersuchung aus! Der jährliche Gesundheits-Check gibt umfassenden Einblick in die eigene Gesundheit und hilft dabei rechtzeitig positive Veränderungen anzustoßen.“

Das Angebot der ÖGK zur Vorsorge ist kostenlos, umfassend und flächendeckend verfügbar. Am bekanntesten ist die allgemeine Vorsorgeuntersuchung, auch als Gesundheits-Check bekannt. Sie steht allen Versicherten ab 18 Jahren einmal jährlich zur Verfügung und wird meist vom Hausarzt oder der Hausärztin durchgeführt. Personen ab dem 50. Lebensjahr wird zudem empfohlen, alle zehn Jahre die Darmkrebsvorsorge (Darmspiegelung) zu nutzen. Für Frauen ab 40 Jahren gibt es das kostenlose Screening-Programm für Brustkrebs (www.früh-erkennen.at). Bereits ab dem 18. Lebensjahr können alle Frauen regelmäßige Screenings auf Gebärmutterhalskrebs (PAP-Abstrich) nutzen.

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Gesundheitskasse

Mag.a Viktoria Frieser

presse @ oegk.at

www.gesundheitskasse.at