Innovation Challenge 2023: Einreichstart für Digitalisierungsideen

Google Cloud und Nagarro rufen auch dieses Jahr österreichweit zur Innovation Challenge auf.

Wien (OTS) - Bis 16. April 2023 können Unternehmen aller Branchen ihre Ideen für innovative Businessmodelle, Produkte und digitale Services einreichen. Als Gewinn winkt ein Realitätscheck durch Expert*innen im Wert von 50.000 Euro!

Viele österreichische Unternehmen haben innovative Digitalisierungsideen, verharren aber hinsichtlich der Umsetzung in der Warteschleife. Diesen Eindruck bestätigt auch die von Statistik Austria erhobene Innovationsaktivität. Sie liegt in heimischen Unternehmen bei 60 Prozent* mit rückläufiger Tendenz. Mit der Innovation Challenge wollen die Initiatoren ein Angebot machen und innovative Ansätze in die nächste Entwicklungsrunde begleiten.

Aus der Wartezone in die Umsetzung

Im Rahmen der Innovation Challenge 2023 von Google Cloud und Nagarro können mittlere und große Unternehmen aus Österreich sich um einen fundierten Realitätscheck im Wert von bis zu 50.000 Euro bewerben. Wie die Vorjahresgewinner, Brantner Green Solutions und Miba AG, erhalten auch die neuen Sieger umfangreiche Unterstützung bei der Weiterentwicklung ihrer Ideen von Experten. Beim Proof-of-Concept werden konkrete Anhaltspunkte für die Projektrealisierung geschaffen.

Bis Mitte April online einreichen

Die Einreichung ist ab sofort und bis 16. April 2023 online möglich. Unter den gültigen Einreichungen werden die Top-Favoriten vorausgewählt und zum Pitch-Day eingeladen. Bei dieser Online-Session gilt es, eine namhafte Jury von der Innovationsidee zu überzeugen: Oliver Hierschläger, Head of Digital Innovation der Miba Group, Eva Kaiser, Head of IT bei ÖBB Infra, Martin Szelgrad, Chefredakteur des Report Verlag, Mario Berger, Country Manager Google Cloud und Paul Haberfellner, Managing Director bei Nagarro.

Die Gewinner*innen der Innovation Challenge werden nach den Kriterien des Innovationsgrades, der Umsetzbarkeit, des messbaren Nutzens und des Commitments im Unternehmen gekürt. Die Umsetzung des PoC erfolgt unter Verwendung von Google Cloud Plattform (GCP).

Weitere Informationen zur Teilnahme und Einreichung sind online zu finden unter https://www.nagarro.com/de/innovation-challenge-google-cloud

* Quelle: Statistik Austria, Stand der Digitalisierung in Österreich 2018-2022 lt. Pressemitteilung „Innovationsaktive Unternehmen in Österreich“

Rückfragen & Kontakt:

Madeleine Mitrovic, Double-M Marketing & Communications

Telefon: +43(0) 664/450 99 61; mitrovic @ double-m.at