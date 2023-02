Reminder – 3. Februar 2023, 10:00 Uhr: Pressegespräch stopFGM

Wien (OTS/SK) - Anlässlich des Internationalen Tages gegen weibliche Genitalverstümmelung am 6. Februar lädt die Plattform stopFGM am Freitag, 3. Februar, 10.00 Uhr zum Pressegespräch mit Forschenden und Praktikerinnen ins ega: frauen im zentrum, 1060 Wien, Windmühlgasse 26 ein. ****

Beratung und Behandlung von FGM-Betroffenen kann nur erfolgreich sein, wenn das Krankheits- und Beschwerdebild bekannt sind. Welche Möglichkeiten gibt es, Wissen zum Thema Genitalverstümmelung zu vermitteln? In welchen Bereichen muss verstärkt in der Aus- und Weiterbildung investiert werden? Welche Vorreiter*innen im Gesundheits-, Bildungs- und Sozialwesen gibt es? Erfahrene Expertinnen berichten von ihrer Arbeit.

Pressegespräch mit:

* Petra Bayr, MA MLS, ist Abgeordnete zum Nationalrat und Gründerin der österreichischen Plattform gegen weibliche Genitalverstümmelung – stopFGM, die seit 20 Jahren Organisationen in Österreich zum Thema vernetzt.

* Dr.in Ines Kohl, Sozialanthropologin und Geschäftsführerin der Bildungs-NGO Aktion Regen, zeigt anhand ihres innovativen, pädagogischen Materials, wie mit Gefährdeten und Betroffenen und Bildungs- sowie Gesundheitsinstitutionen in afrikanischen Ländern gearbeitet wird und berichtet von Erfahrungen, Hürden und Erfolgen ihrer Arbeit

* Dr.in Daniela Dörfler, Frauenärztin an der Medizinischen Universität Wien/AKH, Sexualpädagogin und klinische Sexologin, untersucht, berät und operiert in ihrer Spezialambulanz Frauen, die von FGM betroffen sind. In der Aus- und Weiterbildung bringt sie das Thema Studierenden näher

* Dr.in Elena Jirovsky-Platter, Medizinanthropologin in der Abteilung für Sozial- und Präventivmedizin der Medizinischen Universität Wien, spricht über Ergebnisse einer kürzlich fertiggestellten Studie zu Wissen und Erfahrungen von Gesundheitsfachkräften und Sozialarbeiter*innen, die mit von FGM betroffenen Personen in Österreich arbeiten.

Zeit: Freitag, 3. Februar 2023, 10:00 Uhr

Ort: ega: frauen im zentrum, 1060 Wien, Windmühlgasse 26

Wir bitten um Ihre Anmeldung unter: office @ aktionregen.at

(Schluss) sd

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Parlamentsklub

01/40110-3570

klubpresse @ spoe.at

https://klub.spoe.at