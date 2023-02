bike-austria Tulln von 3. bis 5. Februar

E-Bikes, Zubehör und Reiseziele

Tulln (OTS) - Rechtzeitig vor Saisonstart - von 3. bis 5. Februar - präsentieren 160 Firmen 380 Marken auf der bike-austria Tulln. Die Top-Player der Branche sind dabei und das Angebotsspektrum reicht von Motorrädern, Rollern, E-Bikes, Verbrennungs- und Elektroantrieben sowie Anhängern bis hin zu Teilen und Zubehör für motorisierte Zweiräder sowie ATV & Quads. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf Kinder-Trial sowie einem umfangreichen Aktivitätsprogramm für alle motorradbegeisterten Kids.

E-Bikes auf der bike-austria Tulln

Ducati Fahrräder und Rennräder mit E-Unterstützung

Bei den Ducati Fahrrädern finden man neben den E-MTBs von Ducati die brandneuen E-Roads, Rennräder mit E-Unterstützung, Futa sowohl in seiner Basis Version wie auch als Limited Edition.

KTM – Fahrrad

KTM Fahrrad ist Österreichs größter Fahrradhersteller mit Sitz in Mattighofen, Oberösterreich. Schritt für Schritt entwickelte sich das Unternehmen zu einem Global Player. Bereits im Jahr 1994 wurde das erste Elektrorad produziert. Das erste E-Mountainbike folgte im Jahr 2009. Seither gilt die KTM Fahrrad GmbH als Pionier der Elektromobilität. Eines wurde jedoch nie vernachlässigt: die Liebe zum Rennsport. Ständige technische Weiterentwicklungen und das Sponsoring von Teams und Sportlern auf der ganzen Welt zeigen die Verbundenheit zum Rennsport, sowohl auf als auch abseits der Straße.

Bikestore.cc

Cube Bikes ist der dominierende Fahrradhersteller Europas mit Sitz in Bayern. Cube Bikes bestechen durch ihr großartiges Preis-, Leistungsverhältnis in allen Sortimentsbereichen. Im E-Bike Bereich sind die Preise bei hoher Qualität ungeschlagen.

spusu E-Bikes

Die spusu E-Bikes werden in der Südsteiermark handgefertigt. Zwei Modelle – ein Trekking-Bike und ein Tiefeinsteiger-Bike stehen in drei Farben, in grün, schwarz und weiß zur Verfügung. Mit der kleinsten Unterstützungsstufe kann eine Reichweite von 200 km mit dem 800 Wh Akku erreicht werden. 5 Jahre Garantie auf Motor und Akku sowie zusätzlich 10 Jahre Garantie auf den Rahmen wird von spusu gegeben.

Mountainbiker präsentiert:

Komfort- und Performance Fahrräder und Elektroräder für den Bereich City, Gravel, Mountain und Straße von den Herstellern Specialized, Cannondale, Santa Cruz und Cervélo werden auf der bike-austria Tulln ausgestellt.



Zubehör und Bekleidung auf der bike-austria Tulln

Shoei Motorradhelme - damals und heute.

Der Name Shoei gilt seit langem als Synonym für „premium“ Helme im Motorradsegment. Die Entwicklung und Produktion von Shoei Helmen ist ein sorgfältiger Prozess, der modernste Technologie, hochentwickelte Testmethoden, fortschrittlichste Materialien und 60 Jahre Erfahrung verbindet.

Wunderlich – Hochwertiges Zubehör seit über 35 Jahren

Die Firma Wunderlich entwickelt ihr Produktprogramm konsequent, innovativ und stetig weiter. Für neue BMW-Modelle bietet sie oft zeitgleich mit deren Erscheinen schon eine große Auswahl an Komponenten für die Bereiche Ergonomie, Komfort, Rundumschutz, Design, Wunderlich Suspension (Fahrwerk), Gepäcklösungen, Navigation und weiteres Zubehör an. Auch für bereits am Markt etablierte Modelle bleibt die Entwicklung nicht stehen.

GIVI Deutschland GmbH präsentiert die neuen Canyon Weichtaschen

GIVI widmet die Linie Canyon den Motorradfahrern, die gerne gut ausgestattet im Gelände fahren. Dazu gehören besonders technische Elemente, die für den Einsatz unter härtesten Bedingungen ausgelegt sind. In diesem Zusammenhang bietet das neue Topcase GRT723 einen zusätzlichen Vorteil: die Leichtigkeit der Weichtaschen kombiniert mit dem Befestigungssystem Monokey, das normalerweise bei starren Koffern verwendet wird.

SW-Motech GmbH & Co.KG

Mit der Entwicklung der neuen SysBag WP-Familie und zwei neuen wasserdichten PRO WP Tankrucksäcken verfolgt SW-MOTECH konsequent zum Premium-Anbieter von hochwertigem Adventure-Softgepäck. Design und Funktionen der neuen Produkte sprechen eine klare Sprache: Diese Reisebegleiter bieten einen verlässlich trockenen Zufluchtsort für alle Habseligkeiten – egal ob auf dem Tank, dem Heck oder am Seitenträger.

Reiseziele auf der bike-austria Tulln

Motorradland Kärnten

Grenzenloses Motorradvergnügen: Kärnten, Österreichs südlichstes Bundesland, bietet mit seiner abwechslungsreichen Landschaft, der unvergleichlichen Kulisse von Bergen und Seen ideale Voraussetzungen für Motorradfreunde. Das milde Klima ist prädestiniert für alle, die per Motorrad die Landschaft vom höchsten Berg Österreichs, dem Großglockner, bis hin zu einem der zahlreichen warmen Badeseen genießen wollen. Bei den 23 Mitgliedsbetrieben der ARGE Motorradland Kärnten werden Biker und Bikes perfekt umsorgt, zudem gibt‘s hier interessante Angebote, u.a. das exklusive Panoramastraßen Ticket Kärnten.

Landrefugium Wolfgang Obermüller e.K.

Grenzenloser Motorrad-Spaß und traumhafte Wellnessmomente gibt es im Landrefugium Obermüller. Umgeben von unberührter Natur und direkt im Dreiländereck Bayern, Österreich und Tschechien gelegen, lockt das Landrefugium Obermüller – Wellness und Balance Hotel im Bayerischen Wald Motorradbegeisterte und Wellnessfans.

Romanian Biketour

Seit 17 Jahren bietet Romanian Biketour geführte Motorradreisen nach Rumänien an. Neben traumhaften kurvigen Bergstraßen in den Karpaten wird auch das Donaudelta besichtigt, Bären in freier Wildbahn gesichtet und das größte Gebäude der Erde in Bukarest besucht. Der krönende Abschluss ist ein Erholungsurlaub am Schwarzen Meer.

Mehr Informationen findet man auf: www.bike-austria.at

Termin: 3. bis 5. Februar 2023

Öffnungszeiten:

Freitag: 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Samstag: 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Sonntag: 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr

Eintrittspreise:

Erwachsene: EUR 12,-

Ermäßigte Tickets (Studenten und Gruppen ab 20 Personen): EUR 10,-

Jugendliche von 14 bis 18 Jahre: EUR 8,-

Kinder von 6 bis 14 Jahre: EUR 3,-

Kinder bis 6 Jahre: Eintritt frei

Rückfragehinweis:

Arge 2Rad

Generalsekretärin

Mag. Karin Munk

Paul Troger Gasse 30

3003 Gablitz

office @ arge2rad.at

www.arge2rad.at



Rückfragen & Kontakt:

MESSE TULLN GmbH

Barbara Nehyba, MSc

Leitung Kommunikation

02272/624030

barbara.nehyba @ messetulln.at

www.messe-tulln.at