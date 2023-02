Lotto: Solosechser mit 1.000.000 Euro in Oberösterreich

Joker Jackpot mit 300.000 Euro wartet

Wien (OTS) - Wieder gibt es bei „6 aus 45“ einen Solosechser. Diesmal hat der/die Glückliche in Oberösterreich gespielt. Ein Quicktipp mit sechs Tipps war es, der die „sechs Richtigen“ in einem Kästchen abgedruckt hatte. Und zwar gleich im zweiten. Für den Sologewinn gibt es genau 1.000.000 Euro.

Beim Fünfer mit Zusatzzahl gibt es zwei Gewinner:innen. In Kärnten war es ein Normalschein, dem einzig die Zahl 10 zum Sechser gefehlt hatte, in Wien hatte die 17 gefehlt. Auch hier war es ein Normalschein, auf dem der/die Gewinner:in die Zahlen selbst ausgesucht hatte.

Ohne Sechser endete die Ziehung bei LottoPlus. Davon profitierten wiederum die 53 Gewinner eines Fünfers. Auf sie wurde die Gewinnsumme aufgeteilt, und so erhält jeder von ihnen mehr als 5.000 Euro. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde geht es um etwa 200.000 Euro.

Keinen Gewinn im ersten Rang und damit einen Jackpot brachte am Mittwoch der Joker. Niemand hatte „Ja“ zur richtigen Jokerzahl gesagt. Und so wird das richitge „Ja“ am Sonntag im Solofall rund 300.000 Euro schwer sein.

Am Sonntag werden alle Kugeln wieder gut gemischt und die Ziehung von Evelyn Vysher moderiert.

Lotto Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 1. Februar 2023

1 Sechser zu EUR 1.000.000,00 2 Fünfer+ZZ zu je EUR 44.369,40 79 Fünfer zu je EUR 1.222,60 205 Vierer+ZZ zu je EUR 141,30 3.574 Vierer zu je EUR 45,00 5.260 Dreier+ZZ zu je EUR 13,70 57.890 Dreier zu je EUR 5,00 182.326 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 8 10 17 22 35 37 Zusatzzahl 12

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 1. Februar 2023

Kein Sechser, Gewinnsumme wird auf die Fünfer aufgeteilt 53 Fünfer zu je EUR 5.067,20 2.431 Vierer zu je EUR 18,70 38.755 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 7 13 19 23 26 41

Joker Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 1. Februar 2023

JP Joker, im Topf bleiben EUR 176.278,88 – 300.000 Euro warten 7 mal EUR 8.800,00 82 mal EUR 880,00 847 mal EUR 88,00 8.571 mal EUR 8,00 87.134 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 1 2 5 4 1 5

