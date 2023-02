Rotes Kreuz zum Weltkrebstag am 4. Februar: Blut und Stammzellen retten Leben

Immer noch geben zu wenige Menschen ihr Bestes – jetzt Blut spenden und zur Stammzellspende registrieren und damit krebsleidenden Menschen helfen!

Wien (OTS) - Etwa 42.000 Menschen erkranken in Österreich jährlich an Krebs. Die Diagnose trifft viele vollkommen unerwartet und geht mit großer Angst einher. So ging es auch Annas Familie, als das Mädchen im Alter von zwei Jahren an Leukämie erkrankte. „Wir brauchten viele Blutkonserven, es war eine sehr intensive Zeit und wir wussten nie, was morgen passieren wird“, erzählt die Mutter. Zwei Jahre und viele Blutkonserven später hat es Anna geschafft: Sie hat den Krebs besiegt! „Ich danke allen Menschen, die sich Zeit nehmen und freiwillig Blut spenden“, betont Annas Mutter bei einem Besuch der Blutzentrale in Linz. An jenem Ort, wo der Grundstein dafür gelegt wurde, dass Anna heute zur Schule gehen und einfach Kind sein kann. „Ich bin der lebende Beweis, dass Blutspenden Leben rettet“, pflichtet ihr die 13-jährige Anna mit einem breiten Lächeln bei. Das Rote Kreuz erinnert anlässlich des Weltkrebstages am 4. Februar, dass für viele Krebspatient:innen Blutspenden und Stammzellspenden überlebenswichtig sind. Denn rund 20 Prozent aller Blutkonserven in Österreich werden für Patient:innen mit Krebserkrankungen benötigt.



1.000 Blutkonserven braucht Österreich täglich



„Blut ist das wichtigste Notfallmedikament und durch nichts ersetzbar. Wer freiwillig Blut spendet, leistet einen unverzichtbaren Beitrag für die Behandlung vieler chronischer Krankheiten und für die Versorgung bei Unfällen“, sagt Transfusionsmedizinerin Dr. Ursula Kreil vom Österreichischen Roten Kreuz. In Österreichs Spitälern wird alle 90 Sekunden eine Blutkonserve benötigt, das entspricht etwa 1.000 Konserven am Tag. Doch nur 3,56 Prozent der Bevölkerung im spendenfähigen Alter geht Blutspenden. Spenden dürfen Menschen ab dem 18. und bis zum 70. Geburtstag, die bestimmte gesundheitliche und gesetzlich festgelegte Kriterien erfüllen. Die Blutspende selbst ist unkompliziert und geht schnell – in maximal 10 Minuten ist sie auch schon erledigt. Danach gibt es noch Snacks und Getränke zur Stärkung.



Auch Stammzellen retten Leben



Vielen Patient:innen, die an bösartigen Bluterkrankungen leiden, kann heute eine Stammzellspende helfen. Dabei werden die blutbildenden Stammzellen einer gesunden Spender:in auf die erkrankte Person übertragen. „Eine passende Spenderin bzw. einen passenden Spender zu finden, gleicht mit einer Chance von 1:500.000 einem Lottogewinn. Deshalb ist es wichtig, dass sich möglichst viele Menschen für eine derartige Spende registrieren lassen – je mehr Registrierungen es gibt, desto größer ist die Überlebenschance für Erkrankte“, plädiert Dr. Kreil. Obwohl weltweit rund 38,8 Millionen Personen registriert sind, wird für jeden 10. Betroffenen aktuell keine passende Spenderin bzw. kein passender Spender gefunden. Die Registrierung zur Stammzellspende dauert nur wenige Minuten und kann bequem von zu Hause aus erledigt werden. Registrieren können sich Personen im Alter zwischen 18 und 35 Jahren. Dazu einfach auf www.roteskreuz.at/stammzellen anmelden, einen Wangenabstrich durchführen und Gesundheitsfragen beantworten. Kommt es zu einem Match mit Patient:innen, wird man vom Roten Kreuz kontaktiert. Die eigentliche Spende erfolgt meist über das Blut und ist gut verträglich. Dabei nimmt der/die Spender:in wie bei der Blutabnahme auf einer bequemen Liege Platz. Die Spende dauert etwa 4 bis 5 Stunden – für Verpflegung wird gesorgt.



Alle Blutspendetermine in Ihrer Nähe unter: www.gibdeinbestes.at/termine



Zur Registrierung und mehr Informationen zur Stammzellspende: www.roteskreuz.at/stammzellen



Fotos: Link

Rückfragen & Kontakt:

Österreichisches Rotes Kreuz

Emina Ayaz, BA

Presse- und Medienservice

+43 1 589 00-153 +43 664 5444619

emina.ayaz @ roteskreuz.at

www.roteskreuz.at