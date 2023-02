ARBÖ: Semesterferienbeginn in Niederösterreich und Wien sowie „Ehrlich-Brothers“ sorgen für Stau

Wien (OTS) - Am kommenden Wochenende starten mehr als 300.000 Schülerinnen und Schüler aus Niederösterreich und Wien in die einwöchigen Semesterferien. Dies wird zusammen mit den 2 Auftritten der Ehrlich-Brothers in Wiener Stadthalle sowie dem Auftakt der „Upper Austria Ladies Linz 2023“ für Staus und lange Verzögerungen sorgen.

Am Freitag, den 03.02.2023, bekommen die Schülerinnen und Schüler aus der Bundeshauptstadt und dem flächengrößten österreichischen Bundesland ihre Halbjahres-Zeugnisse. Die Erfahrungen des ARBÖ zeigen, dass viele der Betroffenen und ihre Eltern bereits direkt oder kurz nach der Urkunden-Verteilung in die Ferien aufbrechen. Daher sind ab dem frühen Nachmittag vor allem auf den folgenden Strecken Staus und lange Verzögerungen zu erwarten:

Ostautobahn (A4), zwischen Wien und Bruck an der Leitha

Südautobahn (A2), zwischen der Wiener Stadtgrenze und Wiener Neustadt

Südosttangente (A23), im gesamten Verlauf

Westautobahn (A1), zwischen Wien und Sankt Pölten

Wiener Stadtausfahrten wie Altmannsdorfer Straße, Grünbergstraße, Triester Straße oder Westausfahrt

Einen Tag später, am Samstag, werden sich Autofahrer laut ARBÖ auf den Transitrouten im Westen zum Teil auf lange Verzögerungen einstellen müssen. In Salzburg wird es wahrscheinlich auf der Westautoahn (A1) im Großraum Salzburg und vor der Grenze Walserberg ebenso stauen wie auf der Tauernautobahn (A10) abschnittweise zwischen Golling und dem Tauerntunnel. Auch vor dem Schönbergtunnel bei Schwarzach/Pongau auf der Pinzgauer Straße (B311) sind lange Verzögerungen sehr wahrscheinlich

In Tirol wird Stress-Resistenz und Geduld nach Einschätzungen des ARBÖ auf der Arlbergschnellstraße (S16) ab Landeck, der Brennerautobahn (A13), der Fernpaßstrecke (B179) im gesamten Verlauf und speziell für dem Lermoosertunnel und Grenztunnel Vils/Füssen und der Inntalautobahn (A12 vor der Grenze Kufstein/Kiefersfelden sowie den Ausfahrten zu den Schitälern ebenso wie auf der Zillertalstraße (B169) gefragt sein.

„Autofahrer in Tirol sollten, wenn sie den möglichen Staus ausweichen wollen, daran denken, dass in den Bezirken Kufstein, Reutte und Schwarz auf einigen Strecken an Samstag von 7 bis 19 und Sonntagen von 8 bis 17 Uhr ein Fahrverbot für den Ausweichverkehr besteht“, weiß ARBÖ-Verkehrsexperte Thomas Haider.

In der Steiermark kann es auf der Ennstalstraße (B320) zu Staus und Verzögerungen kommen.





Zwtl.: „Ehrlich Brothers“ verzaubern Wien und bringen Verzögerungen

Am kommenden Samstag, 04.02.2023 und Sonntag, 0502.2023 hat das Publikum in Wien die Möglichkeit sich in der Halle D der Stadthalle verzaubern zu lassen. Die beiden Brüder Andreas und Chris Ehrlich gastieren mit ihrer „Dream&Fly“-Show in der Bundeshauptstadt. Viele der Besucher werden wahrscheinlich mit dem eigenen Fahrzeug anreisen. Daher wird des vor allem vor der Show am Samstag, die um 19.30 Uhr startet und in den Samstagabend-Verkehr fällt zu längeren Verzögerungen am Neubaugürtel, der Hütteldorfer Straße sowie den Straßen im Nibelungenviertel kommen. Die generelle Kurzparkzonen gilt sowohl zur ersten Show als auch zur zweiten Show am Sonntag, die um 13 Uhr los geht, nicht. Anwohnerparkplätze sind auch an Wochenenden für Nicht-Berechtigte Tabu. Als Stellplatz-Alternative bieten sich die Märzparkgarage und die Stadthallengarage mit einer Parkpauschale von EUR 7,- an. Die öffentliche Anreise zum Veranstaltungsort gestaltet sich unter anderem mit der U-Bahn-Linie U6 und vier Straßenbahn- und einer Buslinien als sehr einfach.

