Neuer Pflegedirektor im Herz-Jesu Krankenhaus

Michael Jani leitet seit 1. Jänner 2023 die Pflegedirektion im Herz-Jesu Krankenhaus und ist damit auch in den Vorstand aufgerückt

Wien (OTS) - Der langjährige Mitarbeiter Michael Jani, MSc, MBA ist seit Anfang 2023 neuer Pflegedirektor und damit auch Vorstandsmitglied im Herz-Jesu Krankenhaus. Er folgt Brigitte Lagler, MSc nach, die mit Jahresende 2022 in Pension gegangen ist.

Seit 2012 leitete Jani die Anästhesiepflege, die Pflege im Aufwachraum, die Intensivstation (IMCU Intermediate Care Unit) sowie die Tagesklinik als Bereichsleiter Pflege und war zudem seit 2018 als stellvertretender Pflegedirektor im Herz-Jesu Krankenhaus tätig. Außerdem war er in der Pflegedirektion auch für die Pflegequalität verantwortlich und agierte als Netzwerksprecher für die Anästhesie- und Intensivpflege der Krankenhäuser der Vinzenz Gruppe in Wien. Davor war der gebürtige Burgenländer über 10 Jahre lang im AKH Wien als DGKP (Diplomierter Gesundheits- und Krankenpfleger) auf einer anästhesiologischen Intensivbehandlungsstation beschäftigt.

Jani verfügt neben dem Diplom und der Sonderausbildung in der Anästhesie- und Intensivpflege auch über einen MBA aus dem Bereich Health Care Management der Medizinischen Universität Wien sowie einen Master of Science der Donau Universität Krems im Bereich Gesundheitsmanagement und Public Health. Sein umfangreiches Wissen gibt er auch in der Lehre, beispielsweise im Univ.-Lehrgang Anästhesie- und Intensivpflege am FH-Studienstandort der Barmherzigen Brüder in Wien laufend weiter.

„Die Sicherung und Weiterentwicklung der Pflegequalität, die Förderung der interprofessionellen Zusammenarbeit, bei der die Patient*innenorientierung im Mittelpunkt steht, und die Leistungsfähigkeit des Krankenhauses“, nennt Jani, dem es auch am Herzen liegt, junge Menschen für den Pflegeberuf zu begeistern, als Eckpfeiler seiner neuen Position.

Privat reist er gerne, besonders nach New York. Ansonsten stehen Sport (Snowboard, Wandern, Radeln, Fitnesscenter) und Kochen für Familie und Freunde in seiner Freizeit hoch im Kurs.



Herz-Jesu Krankenhaus

Das Herz-Jesu Krankenhaus im 3. Bezirk in Wien ist eine orthopädische Fachklinik mit hoher internistischer Expertise in Rheumatologie, Osteologie und Remobilisation. Als eine der größten Kliniken im Bereich Gelenksendoprothetik und gelenkserhaltender Orthopädie bietet sie mit den Abteilungen für Physikalische Medizin und Rehabilitation, Radiologie, Innere Medizin, Intensivmedizin und Schmerztherapie eine Rundum-Versorgung für rund 49.000 Patientinnen und Patienten (stationär und ambulant) jährlich. Das Herz-Jesu Krankenhaus ist ein Unternehmen der Vinzenz Gruppe. www.kh-herzjesu.at

Vinzenz Gruppe: Gesundheit kommt von Herzen

Im Sinne unserer christlichen Gründer/innen setzen wir uns gemeinsam für ein Gesundheitswesen in Österreich ein, in dem kompetente Medizin und Pflege von Herzen zusammen kommen. Gemeinnützigkeit ist unser Prinzip. Unsere Ordenskrankenhäuser, Pflegehäuser, Wohnangebote für Menschen mit Betreuungswunsch, Rehabilitationseinrichtungen und Präventionsangebote stehen allen Menschen offen – ohne Ansehen ihrer Konfession und ihrer sozialen Stellung.www.vinzenzgruppe.at

