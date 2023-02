Tierschutz Austria startet Petition für verpflichtende Sicherheitsvorrichtungen in landw. Tierhaltungsbetrieben

Nach knapp 19.000 qualvoll verendeten Tieren wegen Stromausfälle, braucht es festgelegte Notfall-Maßnahmen

Vösendorf (OTS) - Etwa 18.000 tote Hühner und rund 600 verendete Schweine hat es allein im ersten Monat des neuen Jahres, aufgrund technischer Defekte, gegeben. Nach einem Stromausfall und dem damit verbundenem Ausfall der Lüftungsanlage in einem Hühnerzuchtbetreib in der Gemeinde Frantschach-St.Gertraud sind mehrere tausend Hühner qualvoll erstickt. Eine ähnliche Tragödie spielte sich im Bezirk Mistelbach ab, wo rund 600 Schweine aufgrund einer defekten Entlüftungsanlage verendeten. Aus tausend sollen nicht hunderttausend werden, deshalb startet Tierschutz Austria nun eine Petition für verpflichtende Sicherheitsvorrichtungen in landwirtschaftlichen Tierhaltungsbetrieben.

„Von Einzelfällen kann lange nicht mehr die Rede sein: Fast ein Viertel aller Brandeinsätze der österreichischen Feuerwehr erfolgen in der Landwirtschaft, in 43 % davon sind Tierställe betroffen [4]. Es ist Fakt, dass die Sicherheitsvorkehrungen in der landwirtschaftlichen Tierhaltung ausgebaut werden müssen, wenn wir solche Geschehnisse in Zukunft vermeiden möchten. Notaggregate, Alarmvorrichtungen und Notausgängen in Zuchtbetrieben dürfen keine Ausnahmen sein, sondern müssen verpflichtend in der Bauordnung enthalten sein. Wenn es doch einmal zu einem großflächigen Stromausfall kommt, sollte nicht das Leben hunderttausender Tiere gefährdet sein. Deshalb setzten wir uns für festgelegte Sicherheitsvorkehrungen und Notfall-Maßnahmen in landwirtschaftlichen Tierhaltungsbetrieben ein,“ erklärt MMag. Dr.in Madeleine Petrovic Präsidentin des Wiener Tierschutzvereins (Tierschutz Austria).

Mit der Unterzeichnung dieser Petition kann nun jede und jeder den Tieren in Zuchtbetrieben eine Stimme geben und eine sinnvolle Lösung für alle Beteiligten unterstützen: Sicherheitsvorrichtungen in der Landwirtschaft - Tierschutz Austria - Die Stimme der Tiere. Seit 1846. (tierschutz-austria.at)

[4] Georgiev S. Brandgefahren in der Landwirtschaft – Eine Analyse der häufigsten Brandgefahren für landwirtschaftliche Betriebe in Österreich. 12.2021.

Rückfragen & Kontakt:

Tierschutz Austria

Sophie Reiter

Pressereferentin

stv. Pressesprecherin

+43 699 16604008

sophie.reiter @ tierschutz-austria.at

www.tierschutz-austria.at