Radiotest 2022_4: ORF Radio Kärnten wieder meistgehörter Sender des Landes

Trotz immer stärker werdender Konkurrenz durch Streamingdienste erfreut sich das Radio nach wie vor sehr großer Beliebtheit, die Reichweite des Mediums ist in Kärnten gegenüber dem Vergleichszeitraum sogar gestiegen. Das ist das Ergebnis des aktuellen Radiotests 2022_4 (Jänner 2022 bis Dezember 2022), der für Radio Kärnten und die gesamte ORF-Flotte im Bundesland wiederum erfreuliche Ergebnisse ausweist. Radio Kärnten bleibt der mit großem Abstand bei Weitem stärkste Sender im Land und ist mit einem Marktanteil von 40 Prozent in der Gesamtbevölkerung ab 10 Jahren (Montag bis Sonntag) weiterhin das Lieblingsradio der Kärntnerinnen und Kärntner.

In der Hauptzielgruppe der über 35-Jährigen erreichte Radio Kärnten einen Marktanteil von 48 Prozent (Montag bis Sonntag). Umgerechnet bedeutet das: Nahezu jede zweite in Kärnten gehörte Radiominute in dieser Altersgruppe entfällt auf Radio Kärnten.

„All die Bemühungen des gesamten ORF-Teams werden wieder mit einem ausgezeichneten Zeugnis, nämlich den hervorragenden Ergebnissen des Radiotests, honoriert. In einer nach wie vor bewegten Zeit schaffen es die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landesstudios Kärnten, Unterhaltung mit seriöser Information zu verbinden und somit ein Hörerlebnis zu kreieren. Herzlichen Dank an unsere Hörerinnen und Hörer, die unsere Bemühungen mit sehr guten Quoten belohnen. Wir nehmen weiterhin die Herausforderungen der Zukunft mit großem Elan an und werden im Landesstudio Kärnten den digitalen Wandel konsequent umsetzen. Wir wollen aber auch unsere linearen Programme im Radio und Fernsehen noch besser auf unser Publikum ausrichten, um noch mehr Menschen anzusprechen. Unser Ziel ist es, weiterhin über das Land in all seinen Facetten zu berichten, was eben die Kärntnerinnen und Kärntner bewegt und interessiert. Ein großes Dankeschön auch an das gesamte ORF-Kärnten-Team für die hervorragende Arbeit, die jeden Tag geleistet wird“, so ORF-Landesdirektorin Karin Bernhard.

Höchste Radionutzung Österreichs

In keinem anderen Bundesland wird so viel Radio gehört wie in Kärnten: Die Kärntnerinnen und Kärntner hören täglich 222 Minuten Radio, bei den über 35-Jährigen liegt die Nutzung sogar bei 247 Minuten.

Radio Kärnten erzielte auch bei den Tagesreichweiten ein sehr stolzes Ergebnis. In der Kernzielgruppe 35+ beträgt die Tagesreichweite von Montag bis Sonntag 45,1 Prozent, in der Gesamtbevölkerung ab 10 Jahren liegt sie bei 35,6 Prozent.

Programmchef Martin Weberhofer: „Vieles ist im Wandel begriffen, Unsicherheit und Ängste sind allgegenwärtig. Umso wichtiger sind heute Verlässlichkeit und Kontinuität. Wir versuchen gerade in diesen unruhigen Zeiten für unsere große Hörerinnen- und Hörerfamilie ein Begleiter in den unterschiedlichsten Lebenssituationen zu sein. Insgesamt erreichen wir pro Tag 203.000 Menschen im Sendegebiet. Ihnen wollen wir getreu unserem Sendermotto ‚Radio Kärnten - mein Daheim‘ eine akustische Heimat bieten – mit objektiver und seriöser Information sowie Unterhaltung und öffentlich-rechtlichem Mehrwert mit bewusst gesetzten Schwerpunkten. Wir haben unsere ‚Reiseflughöhe‘ beibehalten können und werden auch weiterhin mit viel Emotion und großer Leidenschaft Programm gestalten und ganz nahe bei unserem Publikum sein.“

Starkes Ergebnis für die ORF-Flotte

Erfreulich ist das Radiotest-Ergebnis auch für die gesamte ORF-Flotte: Die ORF-Sender erreichten in Kärnten gemeinsam bei der Bevölkerung ab 10 Jahren einen Marktanteil von 71 Prozent, in der Gruppe 35+ (Kernzielgruppe von Radio Kärnten) sind es sogar 78 Prozent.

