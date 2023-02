Erfolgreicher Radiotest 2022 für ORF Radio Wien

Täglich von Montag bis Freitag wird Radio Wien von 339.000 Hörer*innen im Verbreitungsgebiet genutzt.

Wien (OTS) - ACHTUNG: SPERRFRIST FÜR ALLE MEDIEN BIS DONNERSTAG, 2. Februar 2023, 12.00 UHR BEACHTEN

Erneut geht Radio Wien im aktuellen Radiotest 2022_4 (Jänner 2022 bis Dezember 2022) klar als Marktführer unter den Regionalradios der Bundeshauptstadt hervor. In einem hart umkämpften Umfeld ist der Abstand zu den Mitbewerbern nach wie vor deutlich.

In der Zielgruppe 35+ konnte der Marktanteil von Montag bis Freitag von 17% auf 21%, also um 4%-Punkte gesteigert werden. Vergleichsweise ist dieser Wert um 3,5-Mal höher als jener des stärksten privaten Mitbewerbers. Ebenso konnte Radio Wien die Tagesreichweite wochentags in dieser Zielgruppe von 14,8% auf 17,8% steigern. Mit diesen Werten liegt Radio Wien eindeutig an der Spitze der Lokalradios. Auch in der Gesamtzielgruppe 10+ Montag bis Freitag konnte Radio Wien den Marktanteil steigern und liegt mit 19% eindeutig vor allen regionalen Sendern.

Für Radio Wien-Programmchefin Jasmin Dolati sind die Ergebnisse Bestätigung und Auftrag zugleich. Radio Wien-Programmchefin Jasmin Dolati zum Radio-Test:

„Der Wiener Radiomarkt ist härter umkämpft denn je, da zu den Radiosendern auch immer mehr Streaming-Angebote hinzukommen. Umso wichtiger ist es, die Beziehung zwischen uns, dem Radio Wien Team und unseren Hörer*innen, zu pflegen und auszubauen. Ein wesentlicher Faktor dafür ist, das Ohr ganz dicht am Puls der Stadt zu haben. Unsere Radio Wien Reporter*innen sind das ganze Jahr unterwegs und berichten aus der Stadt. Neben der wichtigen Wien-Information bilden wir das Wiener Stadtleben in seiner großen Vielfalt und Lebendigkeit ab. Damit stärken wir die urbane Identität und schaffen ein Gefühl von Gemeinschaft und Zusammenhalt. Überhaupt ist mir die Interaktion mit unserem Publikum besonders wichtig: durch Phone-In-Sendungen, Off-Air-Veranstaltungen sowie viele kleinere und größere Aktionen bleiben wir mit den Menschen, die uns hören, eng verbunden. Wir arbeiten mit Herzblut daran, unser Musikprogramm, unsere Service- und Info-Schienen und all die speziellen Angebote für die Wiener*innen immer weiter zu verbessern. Unsere steigenden Hörerzahlen bestätigen diesen Weg und spornen uns an, ihn konsequent weiterzugehen. Ich selbst bin über diesen großen Zuspruch sehr glücklich, zeigt er doch, dass sich unser Einsatz lohnt!“

Auch ORF Wien Landesdirektor Edgar Weinzettl zeigt sich hoch erfreut:

„Der Radiomarkt in Österreichs einziger Millionenstadt ist eine besondere Herausforderung und mit dem Rest des Landes nicht vergleichbar. Gesellschaftlicher Wandel und damit auch die Mediennutzung vollzieht sich im urbanen Ballungsraum rascher. Umso erfreulicher ist es, dass ein Stadtradio wie Radio Wien in diesen Zeiten in unserer Kernzielgruppe sogar noch zulegen konnte. Eine herausragende Teamleistung, zu der ich der gesamten Mannschaft ganz herzlich gratuliere!“

