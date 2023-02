Radiotest 2022_4: Radio Burgenland weiterhin Marktführer im Burgenland

Radio Burgenland hat mehr als doppelt so viele Marktanteile in der Kernzielgruppe als alle im Burgenland empfangbaren privaten Radiosender zusammen

Eisenstadt (OTS) - Radio Burgenland ist laut aktuellem Radiotest sowohl in der Gesamtbevölkerung (Personen, älter als 10 Jahre) als auch in der für Radio Burgenland besonders wichtigen Zielgruppe, der über 35-Jährigen, die unangefochtene regionale Nummer eins im Burgenland.

In der wichtigsten Zielgruppe, der Personen, die 35 Jahre und älter sind, ist der Marktanteil mit 37 % mehr als doppelt so groß wie der Marktanteil aller im Burgenland empfangbaren privaten Mitbewerber zusammen – dieser liegt bei 18 %.

Die Tagesreichweite von Radio Burgenland beträgt in dieser Zielgruppe 35,8 %. Das bedeutet, dass täglich weit mehr als ein Drittel aller Radiohörerinnen und Radiohörer in dieser Zielgruppe Radio Burgenland konsumieren.

In der Gesamtbevölkerung, also den Hörerinnen und Hörern ab 10 Jahren, ist Radio Burgenland – gemeinsam mit Ö3 - mit 31 % Marktanteil ebenfalls Marktführer im Burgenland. Alle im Burgenland empfangbaren inländischen Privatradios in dieser Zielgruppe zusammen haben einen Marktanteil von lediglich 24 %. Die Tagesreichweite von Radio Burgenland beträgt hier 27,9 %. Somit hört auch in dieser Zielgruppe deutlich mehr als ein Viertel der burgenländischen Hörerinnen und Hörer Radio Burgenland.

ORF-Burgenland Landesdirektor Mag. Werner Herics: „Diese äußerst erfreulichen Zahlen zeigen ganz klar, wie beliebt Radio Burgenland ist. Die Burgenländerinnen und Burgenländer schätzen die top-aktuelle Information aus der Region, den Mix aus Unterhaltung, Service und Musik. Mit der Ausrichtung auf Greatest Hits, Austropop und Hits aus den 80ern und 90ern können wir bei unserem Publikum punkten. Nicht zuletzt ist uns unser Engagement für die Volksgruppen im Burgenland ein großes Anliegen.“

Im ersten Halbjahr 2023 stehen nach wie vor die für die Bevölkerung wichtigen Themen Energiekrise und Teuerung im Fokus der Berichterstattung.

Radio Burgenland setzt aber auch auf Humor. Im „Radio Burgenland Musikmärz“ trifft Austropop auf Kabarett. Größen der österreichischen Musik- und Kabarettszene geben sich ab 6. März ein Stell-Dich-Ein. Auch „Die große Burgenland Tour“ feiert in diesem Jahr ein Comeback. Von 18. bis 24. Mai 2023 wird es wieder Gelegenheit geben, das Burgenland von seiner facettenreichen Seite kennenzulernen und gemeinsam zu wandern.

Am 18. Juni wird der Festakt zum Abschluss der Feierlichkeiten rund um das 100-jährige Jubiläum des Burgenlandes live übertragen.

Alle Angaben von MA und TRW beziehen sich auf den Zeitraum Montag-Sonntag.

